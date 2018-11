Sospesi i trasporti eccezionali su A26 - scontro tra Aspi e Spediporto (Di mercoledì 21 novembre 2018) «Nessun blocco dei trasporti eccezionali in A26». Lo fa sapere la società Autostrade dopo l’allarme lanciato da Spediporto dopo una comunicazione arrivata proprio da Aspi che parlava di una sospensione dei carichi eccezionali sull’A26 a causa dei «controlli necessari sui viadotti».Autostrade in una nota spiega che non è stato posto «nessun blocco alla circolazione dei carichi eccezionali sulla A26». «La Direzione di Tronco di Genova ha reso noto agli autotrasportatori che sono in corso lavori di manutenzione sul viadotto Pecetti in sola direzione Nord, la cui conclusione è prevista entro dicembre. Come da prassi, lo scorso 30 ottobre è stata emessa una prescrizione di carattere generale che prevede che il rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali avvenga dopo una specifica verifica».



«Si tratta di una procedura ordinaria necessaria per consentire l’esecuzione in piena sicurezza di tale tipologia di lavori, nota a tutte le imprese di autotrasporto e applicata da tutte le concessionarie Aiscat sulla propria rete» dice Autostrade in una nota. «Agli autotrasportatori in possesso di autorizzazioni già rilasciate prima del 30 ottobre, è stata coerentemente comunicata la nuova limitazione e la necessità di attendere l’esito delle verifiche - espletate in media in 2-3 giorni - prima di impegnare la tratta».



«Si segnala peraltro che dalla giornata di oggi la prescrizione già emessa è stata integrata con una ulteriore indicazione che permette in via generale con autorizzazione il transito sul viadotto Pecetti ai trasporti eccezionali con massa fino a 108 tonnellate e con velocità limitata a 15 km/h. «Sostenere su queste basi che siano stati Sospesi i trasporti eccezionali sulla A26, anche in relazione al reale stato di conservazione dei viadotti, è del tutto improprio e fuorviante» dice Autostrade, in riferimento all’allarme lanciato da Spediporto. L’associazione aveva espresso preoccupazione per il trasporto di carichi eccezionali da e verso il porto di Genova.

