Padova | bambina immunodepressa | venti compagni di classe si vaccinano per proteggerla

Bambina immunodepressa in classe a PadovaI compagni si vaccinano tutti per proteggerla : In una scuola primaria i bambini, i loro genitori e le maestre hanno deciso di vaccinarsi in gruppo per erigere un 'muro' tra la piccola (che non può vaccinarsi) e l'influenza, ovvero rafforzarequella che in termine medico viene definita "immunita' digregge"