In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 novembre | Salvini finisce incenerito Conte e Di

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 novembre : Salvini piazzista (e mini-socio) del colosso degli inceneritori : campania Salvini tifa inceneritori (ed è mini-socio di A2a) Il leghista insiste su un altro impianto a Napoli: lo farebbe (come già ad Acerra) la multiutility lombarda di cui è piccolo azionista di Vincenzo Iurillo Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Severa autocritica. “Ho perso per il Milan. I nostri sondaggi ci hanno Fatto vedere come 2,5 milioni di tifosi del Milan non ci abbiano votato perchè arrabbiati per la cessione” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 novembre : : l’inchiesta Moto, cavalli e tivù: poi nel tempo libero Salvini fa il ministro Al Viminale mai – Le ultime cinque settimane del leader della Lega (ancora) all’insegna della propaganda. Al lavoro si vede poco… di Tommaso Rodano Il Cazzaro posseduto di Marco Travaglio L’abbiamo scritto già quest’estate che Di Maio farebbe bene a valutare seriamente l’utilità di proseguire l’alleanza con Salvini. E non erano ancora accadute le ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 novembre : No dell’uE Pronti i ricorsi alla Consulta per la violazione del pareggio di bilancio : Il caso Il dubbio del Colle: vale più Bruxelles che la Costituzione Finora il Quirinale ha approvato manovre che violavano il pareggio di bilancio solo con l’ok della Ue. E adesso? di Stefano Feltri Il prezzo della verità di Marco Travaglio Avrei voluto parlarvi anche oggi di ciò che accade nel mondo reale. Ma ieri ho trascorso il pomeriggio a correr dietro a un post di Matteo Renzi su Facebook con la notizia di una sentenza del Tribunale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 novembre : Sono diversi gli esponenti del Carroccio che hanno guai per le spese pazze : Manina verde La Lega prova a salvare i furbetti delle spese pazze In commissione – I salviniani presentano un emendamento al ddl Anticorruzione per svuotare il reato di peculato No del Pd e del M5S, che forza gli alleati a ritirare la proposta di Lorenzo Giarelli Scusali, Silvio di Marco Travaglio Lo attendevamo con ansia, e finalmente il gran giorno è arrivato: il giorno della difesa del conflitto d’interessi da parte di chi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 novembre : Autostrade l’indagine dei pm di Avellino sulle barriere sostituite dai Benetton : L’inchiesta Avellino, si indaga sulle barriere di Autostrade Spa La Procura – Verifiche sui guardrail di 11 viadotti: dopo Acqualonga dovevano essere sostituiti di Vincenzo Iurillo e Daniele Martini Carenza di fosforo di Marco Travaglio Berlusconi che difende i giornalisti (e persino i pm) dal “regime autoritario” gialloverde merita una mesta risata. Ma il guaio è che, in questo Paese privo di memoria e di fosforo, a denunciare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 novembre : Gasparri diffamò Saviano : Lega - FI e Pd lo salvano con l’immunità : Lo scudo Gasparri-Saviano: Lega, forzisti e Pd salvano il senatore La Giunta per le immunità del Senato non autorizza il tribunale a decidere sulla diffamazione dello scrittore di Ilaria Proietti La banda del buco di Marco Travaglio Dopo aver sorseggiato i fiumi d’inchiostro versati dai giornaloni sull’oceanica manifestazione Sì Tav di sabato a Torino, che ha visto sfilare nientepopodimenoché un torinese su 35 o un piemontese su 177, una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 novembre : Tav - 3 mesi di stop dalla Francia per la trattativa 5Stelle-Salvini : Grandi opere Tav, la tregua sui lavori per trattare con la Lega Rinviato – Con l’ok francese Roma ottiene la sospensione dei bandi. Se ne riparla a febbraio. Più tempo per le concessioni a Salvini in cambio del consenso allo stop di Carlo Di Foggia Grazie del pensiero di Marco Travaglio Ogni tanto riceviamo lezioni di diritto dagli “amici” di Repubblica. Càpita, per carità: le polemiche vanno e vengono. Noi però siamo sfortunati: ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 novembre : Da “L’altra Italia” a “Spallata al governo” : i titoli dei giornali brandiscono la “riscossa civile” per rilanciare l’Alta Velocità : Il giornalone unico in piazza a Torino nel nome degli affari L’ammucchiata – Ditirambi e fake news sul Tav di Marco Palombi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Ottusangola. “I cittadini vanno informati a 370 gradi” (Barbara Lezzi, ministra M5S del Sud, L’aria che tira, La7, 10.11). Ma che dico 370! Signore, mi voglio rovinare: a 400 gradi! Assolta, ma colpevole. “Il Fatto c’è ma non è reato” (Repubblica, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 novembre : Il tribunale sentenzia : “Il fatto non costituisce reato” : Il Processo Falso su Marra, Raggi assolta. Per il giudice “non è reato” La sentenza – Dopo le arringhe dei difensori, assoluzione con formula piena dall’accusa di aver mentito sul ruolo del suo ex braccio destro nella nomina del fratello di Valeria Pacelli La marcia funebre di Marco Travaglio “Hanno perso la Virginità” (Il Tempo, 19.12.2016). “Il bivio di Raggi: ammettere la bugia col patteggiamento o rischiare il posto”, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : Oggi la sentenza La sindaca accusata di falso : L’accusa Il pm: “Dieci mesi alla Raggi Mentì per salvarsi il posto” Requisitoria – Il procuratore aggiunto Ielo: la prima cittadina negò il ruolo di Marra nella nomina del fratello di Valeria Pacelli Dura lex sed lex di Marco Travaglio Oggi sapremo se Virginia Raggi verrà assolta e resterà sindaco di Roma fino alla scadenza del mandato, o se sarà condannata e dovrà dimettersi in base al codice etico 5Stelle. Nel primo caso potrà ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 novembre : S’è prescritta la prescrizione. Di Maio strappa la riforma subito - Salvini il rinvio dell’entrata in vigore : Compromesso Il lodo tra Salvini e Di Maio: ecco la prescrizione differita Quasi pace – Il M5S ottiene lo stop dopo il primo grado e l’applicazione a tutti i reati, la Lega l’entrata in vigore nel 2020. Davigo: “Gli effetti? Si vedranno quando sarò morto” di Luca De Carolis Né Pane né Bianco di Marco Travaglio L’altro giorno il professor Angelo Panebianco, col piglio e il cipiglio delle grandi occasioni, ha conciato per le feste sul ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 novembre : “Sulla prescrizione intesa con la Lega o salta il Contratto” : L’intervista “O arriva l’accordo sulla prescrizione o salta il Contratto” Luigi Di Maio – Il vicepremier nel giorno del vertice con Salvini: “Va trovata la quadra” di Luca De Carolis Il pm Matteo di Marco Travaglio Visto com’è finita la sua avventura politica, non c’è dubbio che Matteo Renzi abbia sbagliato mestiere. Un mese fa, intervistato da Maurizio Costanzo, ha confessato: “Da piccolo volevo fare il giornalista, poi il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 novembre. Renzi al telefono col padre : “C’è in gioco il mio culo” : Consip – Prima dell’interrogatorio Matteo: “Devi portare a casa il culo, niente provocazioni” Renzi “prepara” il padre: “Di’ la verità. Spero che tu capisca la fase che stiamo vivendo. Se dici non so chi sono questi, ti portano via” di Vincenzo Iurillo, Marco Lillo e Valeria Pacelli Populisti contro popolo di Marco Travaglio Mentre la Lega fa muro contro la sacrosanta riforma Bonafede, la prescrizione continua a decimare processi, a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 novembre : : Consip – Prima dell’interrogatorio Matteo: “Devi portare a casa il culo, niente provocazioni” Renzi “prepara” il padre: “Di’ la verità. Spero che tu capisca la fase che stiamo vivendo. Se dici non so chi sono questi, ti portano via” di Vincenzo Iurillo, Marco Lillo e Valeria Pacelli Populisti contro popolo di Marco Travaglio Mentre la Lega fa muro contro la sacrosanta riforma Bonafede, la prescrizione continua a decimare ...