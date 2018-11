Il calciomercato oggi – Triplo innesto in casa Genoa

Il calciomercato oggi – Bologna - tre innesti a gennaio : Il calciomercato oggi – Il Bologna non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Chievo, prestazione che non ha convinto per questo la posizione dell’allenatore ex Venezia può essere considerata traballante. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra rossoblu nella prima parte di stagione ha evidenziato alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo e ...

Il calciomercato oggi – Uno svincolato si propone al Bologna : Il calciomercato oggi – L’inizio di stagione in casa Bologna non è di certo stato entusiasmante, nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio contro il Chievo, la posizione in classifica è preoccupante e l’allenatore Filippo Inzaghi a serio rischio esonero. La squadra rossoblu può essere considerata incompleta e per questo motivo l’obiettivo è quello di intervenire nel mercato di gennaio. Nel frattempo uno svincolato si è proposto ...

Il calciomercato oggi – Primo innesto del Genoa per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Genoa non sta di certo attraversando un buon momento di forma, la squadra di Juric è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico e l’allenatore è già sulla graticola. L’ex Crotone ha rischiato l’esonero dopo il ko contro il club azzurro ma la decisione del presidente Preziosi è stata quella di concedere l’ultima occasione nel derby contro la Sampdoria, non sono ammessi nuovi passi falsi oppure si ...

Il calciomercato oggi – Il caso all’Inter e le squadre interessate a Nicola Sansone : Il calciomercato oggi – L’Inter è reduce dalla brutta sconfitta sul campo dell’Atalanta, ko che ha permesso a Juventus e Napoli di allungare in classifica. Nel complesso ha deluso la prestazione ed una causa può essere rappresentato nei tanti impegni ravvicinati, adesso la pausa per lasciare spazio alla Nazionale. Nelle ultime ore è scoppiato un caso, in particolar modo l’attaccante Candreva non ha preso bene l’ennesima esclusione, ...

Il calciomercato oggi – Milan - la bomba : ecco il sostituto di Higuain : Il calciomercato oggi – Il Milan è reduce dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, la squadra di Gennaro Gattuso non ha demeritato ma la differenza tecnica e fisica in campo era veramente tanta. La squadra di Allegri ha chiuso i conti prima con Mandzukic e poi con Cristiano Ronaldo, per il club rossonero pesantissimo l’errore dal dischetto per Gonzalo Higuain. E dalla Spagna arrivano notizie clamorose per la prossima ...

Il calciomercato oggi – Il Milan pensa ad uno svincolato : Il calciomercato oggi – Il Milan si prepara per il super match valido per la giornata del campionato di Serie A, di fronte la Juventus in un match che si preannuncia scoppiettante. Dopo un periodo di crisi il Milan ha ritrovato fiducia con tre vittorie consecutive in campionato ed il pareggio in Europa League sul campo del Betis. Emergenza in chiave difensiva, doppio pesante infortunio per la retroguardia, Musacchio e Caldara per un ...

Il calciomercato oggi – Nuova esperienza in Italia per Giuseppe Rossi : Giuseppe Rossi è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massima Serie A. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa in Serie C. Secondo alcune voci delle ultime ...

Il calciomercato oggi – Primo innesto del Milan per gennaio : Il Milan è reduce dal pareggio in Europa League contro il Betis, risultato importante per continuare la corsa ai sedicesimi di finale. Nel frattempo la squadra è tornata subito al lavoro per preparare l’importante partita di campionato contro la Juventus, la squadra di Gattuso è reduce da una striscia di risultati utili consecutivi che ha rilanciato i rossoneri. Nel frattempo si avvicina sempre di più il Primo innesto per il mercato di ...

Il calciomercato oggi – Le mosse del Torino per gennaio : Il calciomercato oggi – Il Torino è reduce dal fantastico successo in campionato contro la Sampdoria, 1-4 che ha rilanciato la squadra di Walter Mazzarri per le zone alte della classifica. L’intenzione del club granata è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio mentre hanno convinto Djidji ed Ola Aina che si apprestano al riscatto. Al contrario sono pronti alla cessione Bremer e Laynco, due calciatori che hanno ...

Il calciomercato oggi – Derby di Milano - nuovo portiere per la Juve? : La Juventus è pronta ad investire circa 15 milioni di euro per un nuovo portiere. Dalla Spagna rimbalza la voce che Paratici avrebbe già fatto un’offerta per il portiere del Real Keylor Navas. L’estremo difensore sarebbe pronto a giocarsi la maglia numero 1 della Juve con Perin e Szczesny ma con l’ex Genoa che potrebbe anche partire. Inter e Milan sono pronte a scendere pesantemente sul mercato per rafforzare le rispettive rose. Sul ...

Il calciomercato oggi – Il sostituto di Benatia alla Juventus : sostituto Benatia – La Juventus si prepara a scendere in campo per la gara di Champions League, partita importante per la squadra di Massimiliano Allegri contro il Manchester United che può festeggiare il primo posto nel girone. I bianconeri sono reduci dal successo davanti al pubblico amico contro il Cagliari ed adesso non hanno nessuna intenzione di fermarsi in Europa. Nel frattempo si pensa anche al mercato, in particolar modo ...

Il calciomercato oggi – Panchina Bologna - la decisione su Inzaghi : E’ un momento difficile in casa Bologna, in particolar modo il club rossoblu è reduce dal brutto ko davanti al pubblico amico contro l’Atalanta, è una sconfitta che può risultare pesante per la corsa alla salvezza. L’inizio di stagione non può essere considerato positivo e la classifica adesso fa paura, il tecnico Filippo Inzaghi sempre più sulla graticola. Nelle ultime ore sono andate in scena delle valutazioni sulla posizione del ...

Il calciomercato oggi – Indizio per la panchina di Sampdoria e Torino : E’ andata in scena una giornata importante valido per il campionato di Serie A, si sono affrontate Sampdoria e Torino, partita scoppiettante e netto successo da parte della squadra di Walter Mazzarri, torna protagonista il Gallo Belotti, autore di una grande doppietta, si conferma in fase realizzativa anche Iago Falque mentre per i padroni di casa inutile la rete di Fabio Quagliarella. Nel frattempo importanti indicazioni per la ...

Il calciomercato oggi – Contatto Sampdoria-Cassano : Il calciomercato oggi – Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero, non è da ...