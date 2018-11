Roma | De Rossi sta bene | pronto a rientrare in gruppo

Roma - De Rossi verso il recupero : scongiurata l'operazione al ginocchio : Di Francesco sorride, la Roma riavrà Daniele De Rossi . Il capitano giallorosso tornerà ad allenarsi nei pRossimi giorni, scongiurata l'operazione al ginocchio che l'ha tenuto fermo per le sfide ...

Roma - rinnovo per De Rossi : Nel nuovo accordo ci sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, la promessa di 'consegnare' a De Rossi la panchina della formazione Primavera giallorossa, attualmente allenata proprio dal padre del ...

Calciomercato Roma - i giallorossi insistono sulle corsie esterne : piace un ’93 della Bundesliga : Se c’è un reparto in cui la Roma è tutt’altro che carente è quello degli esterni offensivi in cui Di Francesco può contare i vari El Shaarawy, Under, Kluivert, Perotti e all’occorrenza, come successo anche nella stagione in corso e non solo, Pastore e Schick. Il problema dei giallorossi, però, riguarda la continuità perché, tra acciacchi, inesperienza, carattere e a volte anche atteggiamenti sbagliati, il rendimento è ...

La Roma dona 150.000 euro alla famiglia di Sean Cox : i giallorossi non dimenticano il tifoso del Liverpool : Le cure riabilitative di Sean Cox verranno pagate dalla Roma, il club del patron Pallotta ha donato 150.000 euro alla famiglia del tifoso “L’AS Roma e il presidente del club Jim Pallotta hanno annunciato la donazione di una somma iniziale di 150.000 € alla famiglia di Sean Cox, per sostenere le cure riabilitative del tifoso del Liverpool“. Un bel gesto da parte della società giallorossa che non dimentica Sean Cox, tifoso del ...

Udinese - Roma 24 novembre - 13a giornata serie A : pronostici a favore dei giallorossi : Sabato 24 novembre 2018 alle 15:00 scenderanno in campo Udinese e Roma per la prima partita della 13ª giornata del campionato di serie A. I pronostici danno come favorito il segno due, considerando lo stato di forma e la qualità tecnica delle due compagini: i giallorossi sono in 6ª posizione a 19 punti, mentre l’Udinese è in zona retrocessione a quota 9. Numeri e precedenti tra Udinese e Roma L’Udinese è in 17ª posizione in classifica con 9 ...

Road to Enfusion – Roma sceglie il campione di K1 che salirà sul ring di “Enfusion Roma” il prossimo 23 marzo : “Road to Enfusion”, 3 grandi eventi in tutta Italia dedicati K1 Muay Thai e MMA: si inizia da Roma, poi Bologna e Foggia “Road to Enfusion”: tre grandi eventi in tutta Italia dedicati al K1, alla Muay Thai e alle MMA. Si inizia da Roma, il prossimo 18 novembre, a Stazione Birra (via Placanica 172), con un ricchissimo programma: main event è il “Road To Enfusion – K1, -67kg” dove quattro dei migliori atleti italiani di K1 ...

Romano Fenati correrà ancora - il pilota italiano pronto per la prossima stagione : Romano Fenati ha trovato una nuova ‘casa’: il Team Snipers della famiglia Cecchini dopo il licenziamento riaccoglie il pilota, ma questa volta in Moto3 Dopo il gesto contro Stefano Manzi, Romano Fenati è stato licenziato dal Team Snipers della famiglia Cecchini e per questo è stata messa in dubbio la presenza del pilota italiano nel prossimo campionato di Moto2. È stata però la stessa scuderia italiana a riaccogliere ...

Roma-Sampdoria 4-1 - si sblocca Schick : i giallorossi ripartono : ROMA - La Roma ha ritrovato la vittoria in campionato dopo tre partite di digiuno nel modo più inatteso: senza Dzeko e i suoi gol, ma con il primo stagionale di Patrick Schick. Dietro il 4-1 alla ...

Roma - dopo due anni i giallorossi di nuovo all'Olimpico alle 15 : l'ultima volta segnò Totti : Bentornato Olimpico, e bentornato alla 15. La Roma torna a giocare in casa una partita alle 3 di pomeriggio dopo più di due anni. Nell'utimo confronto - proprio contro la Sampdoria , prossimo ...

Comune Roma : prossima settimana lavori su travi ponte Palatino : Roma – “A seguito del danneggiamento del controvento di collegamento delle travi secondarie del ponte Palatino, i tecnici del Dipartimento Simu (lavori Pubblici) di Roma Capitale sono immediatamente intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale. Dopo un’attenta analisi eseguita da parte dei tecnici del Simu, si e’ stabilito di realizzare un intervento di manutenzione all’inizio della ...

Roma - è il momento di Schick. De Rossi torna dopo la sosta : Un mese e 16 giorni dopo, tocca nuovamente a Schick. Domenica contro la Sampdoria l'attaccante partirà dal primo minuto, facendo rifiatare Dzeko che, considerando anche gli impegni con la nazionale ...

CSKA-Roma - incidenti prima del match di Champions : 60 ultras russi all’assalto dei tifosi giallorossi [VIDEO] : Tutto è avvenuto prima della partita giocata ieri al Luzhniki di Mosca, quando 60 ultras incappucciati hanno assalito 30 tifosi della Roma Attimi di tensione prima di CSKA Mosca-Roma, match di Champions andato in scena ieri allo stadio Luzhniki. Gli ultras russi hanno voluto vendicarsi dopo gli attacchi subiti nella Capitale, assalendo 30 tifosi giallorossi indossando maschere antigas e utilizzando gas urticante. Sessanta uomini ...

CSKA Mosca-Roma 1-2 - Champions League : Manolas e Pellegrini avvicinano i giallorossi agli ottavi : La Roma si avvicina agli ottavi di Champions League. Successo pesantissimo a Mosca dei giallorossi contro il CSKA. A decidere sono le reti di Kostas Manolas e Lorenzo Pellegrini, intervallati dal pareggio firmato da Sigurdsson. Roma che si porta a nove punti in classifica ed ora se la vedrà con il Real Madrid per chiudere in prima posizione. Dopo quattro minuti la Roma è subito in vantaggio. Angolo di Pellegrini e Manolas trova un terzo tempo ...