Iliad ha già oltre 2 | 2 milioni di clienti in Italia

Cordata anti Iliad con Wind Tre e Fastweb insieme? Sindacati già in azione : E se per combattere lo spettro di Iliad, l'operatore unico Wind Tre avesse un nuovo asso nella manica chiamato Fastweb? Magari con un'acquisto del brand o una fusione che di fatto stravolgerebbe di nuovo il mercato mobile italiano? In merito alla vicenda ci sono molte indiscrezioni ma cerchiamo di capire cosa è attendibile e cosa no. Della più che probabile vendita di Fastweb avevamo già parlato a fine ottobre. La svizzera SwissCom sarebbe in ...