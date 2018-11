Flash mob dei giornalisti in tutta Italia | ' Giù le mani dall' informazione'

Giornalisti - la Puglia dice no alle minacce del Governo : il Flashmob a Bari : ... presidente dell'Assostampa Puglia - così sollecite nell'esprimere sostegno alla nostra battaglia a difesa della libertà d'informazione e del diritto di cronaca, chiedendo loro un aiuto concreto: ...

Attacchi a stampa - Flashmob dei giornalisti : difendiamo diritto non categoria : Roma, 13 nov., askanews, - Un hashtag: #giulemanidallinformazione. Uno slogan: basta Attacchi. Un punto di riferimento: Sergio Mattarella. Si è tenuto a piazza Santi Apostoli un flash mob, organizzato ...

Attacchi a stampa - Flashmob dei giornalisti : difendiamo diritto non categoria : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica", ha sottolineato da parte sua in una nota l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom,, evidenziando ...

Roma - Flashmob dei giornalisti : attaccano ruolo dell'informazione : Roma,, askanews, - Basta attacchi, #giulemanidallinformazione. In piazza Santi Apostoli, a Roma, il flash mob organizzato da Fnsi e Ordine dei giornalisti a sostegno della libertà di stampa dopo gli ...

Attacchi all'informazione : Fnsi mobilita piazze. Flash mob di protesta : ... che è alla base del pluralismo dell'informazione e del diritto di cronaca e di critica'. Difesa patetica, il commento al veleno di Alessandro Di Battista. E sulle manifestazioni di protesta, il ...

Flash mob #GiùLeManiDallInformazione - giornalisti campani in piazza : 'No a qualsiasi forma di controllo, no censure'. Questa la scritta contenuta nello striscione che i giornalisti campani hanno innalzato dinanzi la Prefettura, in piazza del Plebiscito. Al Flash mob #...

Reggio Calabria : Flash mob in Piazza Italia 'Giù le mani dell'informazione'. I giornalisti si mobilitano per difendere la libertà di stampa [... : I giornalisti Italiani si mobilitano e oggi sono stati in Piazza in tutte le regioni d'Italia per difendere la libertà di stampa e contrastare la deriva di un linguaggio della politica fatto di ...

A Roma Flashmob dei giornalisti : difendiamo diritto non categoria : Roma, 13 nov., askanews, - Un hashtag:giulemanidallinformazione. Uno slogan: basta attacchi. Un punto di riferimento: Sergio Mattarella. Si è tenuto a piazza Santi Apostoli un flash mob, organizzato ...

Bari - Flash mob dei giornalisti in difesa dalla libertà di stampa : "Giù le mani dall'informazione" : In piazza Prefettura, come nel resto d'Italia, la reazione dell'Fnsi agli attacchi dei Cinque Stelle. Anche il consiglio regionale vota mozione per condannare le offese: M5S si astiene

#GiùLeManiDallInformazione - il Flash mob dei giornalisti a Milano : Milano, 13 nov., askanews, - #GiùLeManiDallInformazione, con questo slogan si è tenuto anche a Milano, come in diverse altre città d'italia, il flash mob promosso dalla Federazione Nazionale della ...

Martedì Flashmob giornalisti in piazze italiane per libertà stampa : Roma, 11 nov., askanews, - 'Basta attacchi ai giornalisti. Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista non sono soltanto l'assalto ad una categoria di professionisti, ma ...

