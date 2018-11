Desiree | riesame fa cadere accuse omicidio e stupro di gruppo ma la Procura non cambia

Desirée - cade l’accusa di omicidio per due degli arrestati. Il Riesame : «Non fu stupro di gruppo» Foto| Video : I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto l’istanza presentata da Chima Alinno e Brian Minthe. Attenuato anche l’addebito sullo stupro subito dalla sedicenne che diventa «abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima»

Desirée Mariottini - il tribunale del Riesame annulla l’accusa omicidio volontario per due arrestati : Cade l’accusa di omicidio volontario per due persone arrestate per la morte di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina, trovata morta nella notte tra il 18 e il 19 ottobre in un casolare abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Il tribunale del Riesame ha annullato l’accusa di omicidio volontario per Chima Alinno, 47enne nigeriano, e di Brian Minthe, 43 anni senegalesee. In base a quanto si apprende il tribunale ...

Desirée - il Riesame annulla l'accusa di omicidio per due degli arrestati : «Non fu stupro di gruppo» : Il Tribunale del Riesame ha annullato l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, due delle persone arrestate per la morte di Desiree Mariottini. In base a quanto si apprende...

Desirée - cade l’accusa di omicidio per due degli arrestati. Il Riesame : «Non fu stupro di gruppo» Le foto : I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto l’istanza presentata da Chima Alinno e Brian Minthe. Attenuato anche l’addebito sullo stupro subito dalla sedicenne che diventa «abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima»

Morte Desiree Mariottini - Riesame annulla l'accusa di omicidio per due arrestati : Per Chima Alinno e Brian Minthe il Tribunale ha inoltre derubricato l'accusa di violenza sessuale di gruppo in abuso sessuale aggravato. Entrambi restano in carcere