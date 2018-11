Supercoppa Samsung Galaxy A | trionfa l' Imoco Volley Conegliano

Supercoppa Samsung Galaxy A – Sabato sera si sfidano Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Sabato sera al PalaVerde la Supercoppa Samsung Galaxy A tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : il primo trofeo della stagione in palio su Rai Sport + HD alle 20.30 Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara ancora di fronte per contendersi un trofeo di Serie A Femminile. Dopo le tre finali della scorsa stagione, le pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di Massimo Barbolini si ritrovano sui due lati opposti del ...

Supercoppa Samsung Galaxy A – Lunedì la presentazione del match tra Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: Lunedì 5 novembre, a Treviso, la conferenza stampa di presentazione del match tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Sarà assegnato al PalaVerde di Villorba il primo trofeo della stagione 2018-19 di Serie A1 Femminile. Sabato 10 novembre, alle ore 20.30, Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara scenderanno in campo per disputare la Supercoppa Samsung Galaxy A, entrambe alla ricerca del bis ...

Pallavolo - Supercoppa Samsung Galaxy A : come acquistare i biglietti per Conegliano-Novara : Supercoppa Samsung Galaxy A: aperta la vendita online dei biglietti per la sfida del 10 novembre tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara Si è aperta ufficialmente la vendita online dei biglietti per la Supercoppa Samsung Galaxy A, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che sabato 10 novembre al PalaVerde di Treviso metterà in palio il primo trofeo stagionale. A contenderselo, ...