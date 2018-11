rockol

: Elvis Presley verrà ricordato e premiato da Donald Trump - - rtm976 : Elvis Presley verrà ricordato e premiato da Donald Trump - - asthesir : Ripubblicare vecchi post: come e perché Perché dovresti aggiornare e ripubblicare vecchi post? Quand’ero ragazzino… -

(Di sabato 10 novembre 2018) In seguito ha recitato in 31 film, ha attratto un pubblico da record per i suoi spettacoli, ha fatto salire gli ascolti televisivi e ha ottenuto 14 nomination ai Grammy Award. Ha vinto 3 Grammy ...