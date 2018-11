L' università di medicina di Tokyo annuncia che riammetterà le donne discriminate ai test

L’università di Medicina di Tokyo ammetterà le donne che aveva ingiustamente rifiutato in passato : Lo scorso agosto l’Università di Medicina di Tokyo aveva ammesso di aver falsificato per anni, dal 2006, i risultati dei suoi test di ammissione per limitare il numero delle studentesse al 30 per cento del totale. Ora ha detto che

UNIVERSITA'/ Medicina - più borse di specializzazione contro la malattia degli slogan : L'attuale sistema di accesso a Medicina è non meritocratico, colmo di incongruenze. Ma è davvero sensato superare il numero chiuso? No, serve più programmazione. ANDREA CERIANI (Cnsu)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 06:10:00 GMT)TEST Medicina, CAOS SU NUMERO CHIUSO/ La scommessa sbagliata del governo, di F. AchilliUNIVERSITA'/ Medicina, il modello francese della Grillo è un abbaglio, ecco perché, di A. Ceriani

università – Pittoni (Lega) - selezione per corsi Medicina inizi a scuola : «Il numero chiuso a Medicina è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla scuola. L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che Medicina diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato e ...

UNIVERSITA’ – PITTONI (LEGA) - SELEZIONE PER CORSI MEDICINA INIZI A SCUOLA : «Il numero chiuso a MEDICINA è superabile nel tempo con adeguati investimenti e attraverso un percorso selettivo che parta dalla SCUOLA. L’introduzione dell’educazione sanitaria alla secondaria non sarebbe una novità. Chi auspica che MEDICINA diventi materia di studi al pari di Matematica e Geografia, può già contare sulla significativa esperienza di Reggio Calabria». Lo afferma Mario PITTONI, presidente della commissione Cultura al Senato e ...

università - test di Medicina : perché c'è il numero chiuso : Il governo ne annuncia l'abolizione, per poi rettificare. Ecco quando è nato il test di ingresso che limita l'iscrizione e perché è necessario

Test Medicina - pasticcio Governo su abolizione numero chiuso/ Grillo-Bussetti : percorso da fare con università : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P.Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Facoltà di Medicina - mossa a sorpresa del governo : cancellato il numero chiuso all'università : 'Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina , permettendo così a tutti di poter accedere agli studi'. È quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di ieri tra le norme del ...

Facoltà di Medicina - cancellati i test d'ingresso : stop al numero chiuso all'università : «Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi». È quanto annunciato al termine del Consiglio dei...

università : il governo abolisce il numero chiuso a Medicina : Non ci sarà più il numero chiuso per l'iscrizione alle Facoltà universitarie di Medicina. Lo ha deciso il governo nella seduta di ieri per l'approvazione della manovra e del Dl fiscale. 'Si abolisce ...

università - Cdm prevede stop numero chiuso a Medicina : "Si abolisce il numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo cosi' a tutti di poter accedere agli studi". E' quanto annunciato al termine del Consiglio dei Ministri di lunedì tra le norme del ...

GRADUATORIE UNIVERSITALY - TEST MEDICINA 2018/ Punteggi di Architettura e Veterinaria : come iscriversi : Graduatoria TEST MEDICINA 2018, Punteggi online su UNIVERSITALY: ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:15:00 GMT)

Graduatoria Test Medicina 2018 - su Universitaly i punteggi/ Ultime notizie - online Veterinaria e Architettura : Graduatoria Test Medicina 2018, punteggi online su Universitaly: Ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:42:00 GMT)

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2018 - ONLINE SU UNIVERSITALY/ Ultime notizie : punteggio minimo più alto alla Bicocca : GRADUATORIA TEST MEDICINA 2018, punteggi ONLINE su UNIVERSITALY: Ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Graduatoria Test Medicina 2018 - online su Universitaly/ Ultime notizie : punteggio minimo e per ateneo : Graduatoria Test Medicina 2018, punteggi online su Universitaly: Ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:50:00 GMT)