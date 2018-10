Roma-CSKA Mosca 2-0 diretta LIVE | doppietta di Dzeko! VIDEO ...

Roma - crolla scala mobile nella metro : 24 feriti - tifosi Cska gravi. «Saltavano - poi il cedimento» : Cede la parte inferiore della scala mobile a Roma nella stazione della metro Repubblica della linea A: ci sono 24 feriti e almeno quattro sono gravi, in codice rosso. Tra di loro anche i tifosi del...

Roma-Cska - è Dzeko show : doppietta da favola - 5 gol in 3 partite [VIDEO] : Roma-Cska, una doppietta davvero splendida quella di Edin Dzeko contro i russi: il video dei due gol del centravanti Roma-Cska è la partita di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ha messo a segno una doppietta che sta momentaneamente indirizzando l’incontro in favore dei giallorossi. Si tratta del 4° e del 5° gol in Champions League nella stagione in corso per Dzeko, il quale si candida al ruolo di Capocannoniere della competizione, ...

A Roma cede la scala mobile della metro Gravi tifosi Cska - uno perde un piede foto : Sarebbero stati gli stessi tifosi ubriachi a provocare il cedimento affollando la struttura. Chiusa la stazione Repubblica. Scontri all’Olimpico: un russo accoltellato, 15 Romanisti fermati

Highlights Champions League : Roma-Cska Mosca 1-0. Video Gol - Pagelle e tabellino : Ripartire in Champions per dimenticare il campionato. La Roma affronta all’Olimpico il Cska nel terzo turno di Champions League e vuole voltare pagina dopo il pesantissimo ko di sabato contro la Spal. “Abbiamo una grande fortuna, che è quella di avere subito una partita importante per metterci alle spalle quello scivolone, senza stare a pensare […] L'articolo Highlights Champions League: Roma-Cska Mosca 1-0. Video Gol, Pagelle ...

Roma : crolla scala mobile della stazione Repubblica : 24 feriti - uno in codice rosso. Sono tifosi russi del CSKA MOSCA - FOTO E VIDEO : Cede scala mobile alla stazione Repubblica della metro di Roma. Sono 24 i feriti: uno in codice rosso, a cui è stato amputato un piede. Si tratta di tifosi russi del CSKA che stavano...

