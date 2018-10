Manovra | Moscovici | Commissione non vuole crisi Kurz | Ue bocci Italia

Manovra - Moscovici avverte l'Italia : 'Deficit strutturale troppo elevato' : La Manovra italiana? Se la Commissione europea parla di 'deviazione senza precedenti non è certo per il deficit nominale, previsto al 2,4%, ma per il cosiddetto deficit strutturale, quello cioè che è ...

Manovra - Moscovici : l'Italia faccia la sua politica rispettando le regole : 'Si può fare una politica che gli italiani decidono liberamente - continua il commissario Ue - sta a loro decidere, non contesto la legittimità del Parlamento. Posso contestare questo o quel partito ...

Manovra - Moscovici : l’Italia faccia la sua politica rispettando le regole : «l’Italia può fare la propria politica di bilancio, ma rispettando delle regole comuni, come fanno tutti i Paesi da 10 anni. È quello che si fa quando si appartiene alla zona euro». Così il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a France Inter. «Quando sono andato a Roma non è stato per annunciare decisioni, ma per...

Kurz : "Ue bocci Manovra italiana" Moscovici : "Non vogliamo crisi" : La Commissione europea deve bocciare la manovra italiana a meno che non vengano apportate modifiche: lo sostiene il governo austriaco, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Manovra - Moscovici ancora all'attacco : "Saranno gli italiani a pagare" : 'Il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno', mette in chiaro prima che la lettera di risposta del ministro dell'Economia, Giovanni Tria , arrivi in Unione europea. 'Quello che ...

Manovra - Moscovici torna a bacchettare l'Italia : Pochi investimenti, deficit strutturale troppo elevato, debito come fardello sulle spalle degli italiani. Pierre Moscovici torna a ragionare sulla Manovra dell'Italia durante un'intervista a France ...

Manovra - Moscovici : “Se aumenta il debito alla fine paga il popolo - i più vulnerabili” : Oggi è il giorno della lettera che l'esecutivo dovrà inviare alla Commissione Ue, dopo i rilievi ricevuti sulla Manovra 2019. Il commissario europeo Pierre Moscovici: "Non mi piace l'espressione Manovra del popolo, perché quando un popolo è molto indebitato alla fine sono i cittadini che pagano".Continua a leggere

Manovra - Moscovici : 'Il debito sarà pagato dalle generazioni future' : "C'è il rischio che la Manovra italiana non rilanci affatto la crescita, ma anzi l'affossi perché contiene pochi investimenti". E' la previsione del commissario europeo agli Affari economici, Pierre ...

Manovra - Moscovici : potremmo chiedere all' Italia un nuovo documento : "La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno”. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'intervista alla radio francese, France Inter. Moscovici ha spiegato che “quello che conterà è lo spirito” della risposta del governo Italiano, in particolare “se si ...

Crozza-Moscovici : “Manovra? Tria mi ha dato suo cv per lavorare in Francia. Comincia lunedì in una pasticceria di Avignone” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco per la prima volta Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli Affari Economici, notoriamente molto critico con la manovra economica del governo M5s-Lega. Cosa non piace a Crozza-Moscovici? “Tout quant”. E definisce “un capolavoro, una Monna Lisa” la manovra del Burkina Faso rispetto a quella ...

Manovra : Moscovici - regole non stupide - sono state adottate anche da Italia : "E' un po' come nello sport. Si tratta - spiega- di un gioco di squadra. Ci sono regole e c'è anche un arbitro. Un po' come gli arbitri non è molto popolare ma bisogna rispettarlo. L'arbitro deve ...