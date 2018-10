Lodi | sciopero delle cuoche delle mense scolastiche | 2mila panini per gli alunni

Lodi - agevolazioni per mensa e scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...