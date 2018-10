Bancari ancora giù CS taglia tp | stime e anche qualche rating

Borse poco mosse dopo le stime del Fmi. A Milano ancora negativi i Bancari : Le Borse europee aprono la seduta poco mosse dopo le stime del fondo monetario internazionale sul Pil dell'eurozona . Gli investitori guardano alle nuove tensioni commerciali tra Usa e Cina ed all'...

Lehman - Biggeri (Banca Etica) : “Economia stazionaria ormai è la norma. Crisi Bancarie? Ancora possibile truccare bilanci” : “Può darsi che in futuro avremo una nuova Crisi, perché i fondamentali che hanno portato a quella del 2008 non sono cambiati”. Sono le parole di Ugo Biggeri, presidente di Banca Etica, dopo dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers. “Da allora sono stati fatti pochi passi avanti contro le speculazioni della finanza. Per esempio, Ancora oggi è possibile truccare i bilanci delle banche attraverso derivati ...