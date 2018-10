Tiziano Ferro ha postato una foto dallo studio | al via le registrazioni del nuovo album

Svelate alcune tracce del nuovo album di Giorgia dopo il duetto con Tiziano Ferro in Il Conforto : Altre tracce del nuovo album di Giorgia sono state Svelate a poche ore dalla sorpresa Tiziano Ferro, con il quale interpreterà Il Conforto, successo contenuto in Il Mestiere della Vita già certificato 5° disco di platino. Sarà proprio Carmen Consoli a entrare a far parte della tracklist di Pop Heart, della quale interpreterà L'ultimo bacio. Spazio anche al blues di Zucchero con Dune Mosse e a Sweet Dreams degli Eurythmics. Annunciato anche I ...

Annunciato il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart - Il Conforto rivive in una nuova versione : Il duetto di Giorgia e Tiziano Ferro in Pop Heart è Il Conforto. Dopo uno spoiler che aveva mandato letteralmente in tilt i fan dell'artista di Latina, ecco arrivare l'annuncio della collaborazione nel prossimo disco di cover della Todrani, che ha già rilasciato il singolo Le tasche piene di sassi di Jovanotti. Il brano sarà inserito nella tracklist del prossimo disco dell'artista romana, atteso per il 16 novembre. In questa occasione, sarà ...

La collaborazione tra Tiziano Ferro e Gofundme inzia con la raccolta fondi per Cristian : La collaborazione tra Tiziano Ferro e Gofundme inizia ufficialmente oggi, martedì 16 ottobre, con la raccolta fondi a favore di Cristian. Da sempre attento al mondo charity, Tiziano Ferro ha voluto prestarsi ancora una volta per sostenere raccolte fondi importanti ed iniziative a sfondo benefico. Il protagonista questa volta è Cristian, un ragazzo in sedia a rotelle che ha bisogno di un mezzo di trasporto idoneo per suoi spostamenti. Sua ...

5 dischi di platino a Il mestiere della vita di Tiziano Ferro in attesa del nuovo album : Il mestiere della vita di Tiziano Ferro è stato certificato cinque volte disco di platino. L'artista di Latina lo scrive sui social oggi, lunedì 15 ottobre, e condivide una foto che lo ritrae a Milano con il quadro del quinto disco di platino tra le mani. Il mestiere della vita di Tiziano Ferro è l'ultimo disco di inediti rilasciato in ordine di tempo, disponibile anche in una versione speciale urban/acoustic. La data del rilascio della ...

Un autunno di collaborazioni per Tiziano Ferro - dopo Ed Sheeran e Tiromancino arrivano le donne? : "Dove sono le donne?", chiede Tiziano Ferro sui social condividendo con i fan la notizia di nuove collaborazioni nel periodo autunnale. Lecito è quindi ipotizzare che nuovi progetti riguardino questa volta le donne più seguite del panorama musicale italiano. Con questo post, stamattina Tiziano Ferro ricorda le collaborazioni recenti con Ed Sheeran, per la scrittura di un brano che canterà Andrea Bocelli nel nuovo disco di inediti, ma anche il ...

Tiziano Ferro lancia un’appello sui social per adottare un cane : Tiziano Ferro è un animalista convinto, lo è neanche il suo impegno in favore degli animali, spesso in qualità di testimonial. Questa volta il cantante ha deciso di lanciare un appello decisamente più personale, mostrando su “Instagram” una foto del suo cane, che a 14 anni dimostra ancora una certa agilità. «Alla veneranda età di 14 anni, guardate che agilità!» -scrive Tiziano Ferro su Instagram – «I cani anziani hanno una marcia in più, ...

La musica italiana per Luca Cardillo - la raccolta fondi condivisa da Tiziano Ferro - Emma - Ermal Meta e molti altri : Luca Cardillo è un ragazzo siciliano colpito da una forma rara di tumore. Luca Cardillo è stato colpito da un Osteosarcoma e da quel momento la sua vita è cambiata, costretto a letto senza la possibilità di svolgere le più comuni azioni quotidiane. Sua sorella, Lidia Cardillo, ha divulgato su YouTube un video in cui è suo fratello stesso a spiegare la malattia e a raccontare quanto avvenuto ma soprattutto di cosa ha bisogno: Luca ha bisogno ...

TZN – The Best of Tiziano Ferro da 200 settimane in classifica con 8 dischi di platino prima del nuovo album : TZN - The Best of Tiziano Ferro spegne le 200 candeline: 200 sono le settimane di presenza in classifica Fimi/Gfk nella top 100 degli album più venduti in Italia. Il disco di Tiziano Ferro che celebra la sua intera carriera con successi del passato e nuovi inediti, è in classifica da ormai 200 settimane, numeri da capogiro se pensiamo a tutte le nuove uscite che entrano in classifica di giorno in giorno, pronte a scomparire nel giro di poche ...

Il duetto in Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro : audio e testo della nuova versione del brano : Per me è importante dei Tiromancino con Tiziano Ferro è disponibile da oggi nell'album Fino a qui dei Tiromancino. I migliori successi del gruppo italiano, rilasciati nel corso della sua carriera, sono stati ricantanti in duetto con colleghi della penisola. Il risultato è un best of che si avvale delle voci di alcuni degli artisti più apprezzati del momento. Tra questi, non poteva mancare Tiziano Ferro che dei Tiromancino è un vero fan. ...

Tiziano Ferro : «La mia canzone con Ed Sheeran (per Andrea Bocelli)» : Tiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano FerroTiziano Ferro ha realizzato un sogno che non credeva possibile, che aveva accarezzato solo da lontano: scrivere una canzone con Ed Sheeran. A comunicarlo è lui stesso sul suo profilo Instagram, incapace di contenere l’entusiasmo: «Ho realizzato un ...