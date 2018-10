Rimpatrio non era autorizzato Così Macron aggira le regole Ue

ilgiornale

(Di martedì 16 ottobre 2018) Non c'è solo lo sconfinamento. Se i francesi ieri hanno provato a nascondersi dietro il dito degli errori di alcuni gendarmi, in realtà lo sconfinamento a Claviere, in Piemonte, porta con sé qualcosa in più di un semplice abbaglio sull'orientamento. "che si dice buono e generoso scarica di notte gli immigrati in Italia?", si è chiesto il ministro Salvini domandando "risposte chiare, rapide e inequiviocabili da Parigi". Che però invece di cospargersi il capo di cenere ha risposto con una presa in giro.Il ministro dell'Interno torna dunque all'attacco, dimostrandosi non soddisfatto dalle spiegazioni fornite da Parigi. "Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente - spiega il leghista - Quanto successo a Claviere è un"offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese". Il furgone della gendarmerie è stato avvistato dalle ...