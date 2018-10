Esame d' italiano e traduzione delle insegne per i negozi etnici | la proposta della Lega

Negozi etnici - arriva l’Esame di italiano per i lavoratori stranieri : la proposta della Lega : Nel giugno scorso la senatrice leghista Silvana Comaroli ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una serie di regolamentazioni per i Negozi multietnici gestiti da stranieri, ovvero l'esame di conoscenza della lingua italiana per gli addetti alle attività commerciali e l'obbligo di traduzione delle insegne degli esercizi in italiano. .Continua a leggere