Fmi | Italia fa il contrario di quello che diciamo | rispetti regole europee

Manovra - Fmi : "Direzione opposta a nostri suggerimenti"/ Juncker - "Italia non rispetta parola data" : Manovra, Fmi boccia misure governo M5s-Lega: "Va in direzione opposta a nostri suggerimenti". Anche Mario Draghi lancia un messaggio all'Italia (senza citarla): "rispettare Patto stabilità".(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:53:00 GMT)

Fmi e Bruxelles attaccano l'Italia Juncker : "Non rispetta la parola" : La prossima legge di bilancio del governo Conte che prevede la deviazione del rapporto deficit/Pil dal percorso di riduzione concordato con Bruxelles nel 2017 torna nel mirino delle critiche degli organismi internazionali Segui su affaritaliani.it

Juncker : Italia non rispetta la parola data Manovra - le critiche di Draghi e dell’Fmi : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

Manovra - Fmi : «Italia in direzione opposta ai nostri suggerimenti» : Una Unione economica e monetaria più completa sarà una base migliore per un'economia della zona euro stabile e resistente che contribuisca alla crescita economica globale e alla stabilità finanziaria»...

Fmi : "L'Italia non può fare deficit. La manovra va in direzione opposta ai nostri suggerimenti" : Ancora una volta il Fondo monetario internazionale mette in guardia il nostro Paese. "L'Italia deve rispettare le regole dell'Unione europea con la sua legge di bilancio del 2019 e costruire un buffer di liquidità per attutire la prossima crisi economica". A dirlo è Poul Thomsen, capo del dipartimento europeo dell'Fmi, parlando ai giornalisti agli incontri annuali del Fondo, a Bali (Indonesia). "Pensiamo - ha aggiunto - che un allentamento ...

Draghi : chi ha debito alto rispetti i patti E l’Fmi boccia la manovra italiana : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità»

Fmi : Italia rispetti regole Ue bilancio : 13.16 La Manovra Italiana va "in direzione opposta ai suggerimenti del Fmi. Credo che per diverso tempo non sia stato seguito il consolidamento di bilancio e l'Italia è cresciuta sotto il suo potenziale". Così il capo del dipartimento europeo del Fmi,Thomsen. L'Italia deve rispettare le regole dell'Ue e costruire una riserva di liquidità per attutire la prossima crisi, spiega Thomsen."Un allentamento fiscale di tale portata nelle attuali ...

La troika preoccupata. Nuove raccomandazioni all'Italia da Fmi - Bce e Ue : Le raccomandazioni piovono quotidianamente su Roma. Arrivano anche oggi dalla troika, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Ue, che chiedono in coro un aggiustamento di rotta, un rientro dentro le regole di bilancio e una maggiore collaborazione. Tutto questo mentre Giovanni Tria è a Bali per i lavori delle assemblee annuali di Fmi/Banca Mondiale, vede il segretario americano al Tesoro Steve ...

Manovra - Fmi : Italia va in direzione opposta rispetto a quanto suggerito : La Manovra dell'Italia sta andando in direzione opposta rispetto a quanto suggerito dal Fondo Monetario Internazionale . L'ennesimo monito al Governo arriva dal Capo del dipartimento europeo dell'...

Il Fmi avverte l'Italia : non è il momento di aumentare il deficit strutturale : Milano . Piazza Affari prova a risalire la china dopo essere tornata al livello di febbraio-marzo 2017, ma l'indice Ftse Mib, dopo un avvio molto positivo riduce progressivamente i guadagni. Il ...

Manovra 2019 - Conte : "Escludo modifiche". Fmi : l'Italia rispetti le regole : Tria al segretario del Tesoro Usa: "Determinati a ridurre il rapporto debito/Pil". Ma il Fondo moneterio internazionale avverte: "Non è il momento di rilassarsi sulle politiche fiscali"

Thomsen - Fmi - : Italia - necessario rispettare vincoli bilancio Ue : Lo ha detto il responsabile del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale Poul Thomsen, sottolineando che non è questo il momento di allentare la politica di bilancio, come invece ...

Nel giorno del voto sul Def il monito del Fmi : Italia rispetti le regole Ue : Dopo il richiamo delle agenzie di rating, nuova bacchettata all'Italia. E il vicepresidente della commissione ue avverte: Situazione di instabilità sui mercati, c'è il rischio contagio -