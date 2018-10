Stop ai diesel | migliaia di auto rischiano di stare ferme

I 33 Comuni metropolitani trovano l'accordo : dal 15 ottobre Stop ai diesel fino all'Euro 3 : La stretta antismog scatterà lunedì 15 ottobre. Il pacchetto di misure per combattere l'inquinamento è la fotocopia di quello approvato a luglio dai 33 Comuni del torinese e frenato qualche giorno fa ...

Piemonte - Stop dal 15 ottobre ai diesel Euro3 : ma se chi guida ha settant'anni niente blocco antismog : Nuova proroga all'avvio dei divieti già in vigore nel resto del bacino padano, in arrivo ordinanza-colabrodo con una raffica di esenzioni tra cui quella per i nonni

Blocco diesel Euro 3 : le regole degli Stop e come sapere se l'auto può circolare : E' partito dal 1 ottobre il Blocco delle auto diesel inquinanti nella pianura Padana, nuove regole che fanno parte dell' Accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano ' e ...

Blocchi del traffico - Stop ai diesel Euro 3 nella pianura padana : Prendono il via in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto le limitazioni alla circolazione previste nel nuovo Accordo di Programma Bacino Padano. Firmato il 9 giugno 2017 durante il G7 Ambiente dallallora ministro dellAmbiente Gian Luca Galletti e dai presidenti delle Regioni interessate, limpegno prevede lattuazione di misure congiunte per migliorare la qualità dellaria nel Nord Italia.Fino al 31 marzo. Tra queste, particolare importanza ...

Smog Lombardia : Stop agli euro 3 diesel a Milano e in altri 213 Comuni : Limitazioni per il traffico a Milano e in altri 213 Comuni della Lombardia sopra i 30 mila abitanti: in vigore da oggi le nuove norme previste dall’accordo siglato dalle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede lo stop degli euro 0 benzina e fino agli euro 3 diesel. Il blocco va dal 1 ottobre al 31 marzo, dal lunedi’ al venerdi’, dalle 7.30 alle 19.30. La novita’ riguarda lo ...

Stop diesel - presto anche a Roma : Roma, 1 ott., Adnkronos, - Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. ...

Stop diesel - presto anche a Roma : Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. Immaginiamo di introdurre questa misura il prossimo anno, quando avremo sviluppato alternative nel Tpl o

Stop diesel - presto anche a Roma : Il blocco dei diesel Euro 3 sarà introdotto anche a Roma. "Sui diesel euro 3 stiamo lavorando a un provvedimento per adeguarsi al divieto che entrerà in vigore a breve. Immaginiamo di introdurre ...

'Dal 2019 Stop alle auto diesel euro 3 a Roma' - l'assessore Meleo - : Roma, 1 ott., askanews, - 'Entro il 2019 anche Roma vieterà la circolazione delle auto diesel euro 3'. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Linda Meleo, nel corso di una conferenza ...

Stop alle auto diesel fino a euro 3 - milioni di auto coinvolte : ecco cosa succede : Il blocco scatterà in nord Italia e prevede anche il blocco delle automobili a benzina più inquinanti Oggi lunedì 1° ottobre 2018 è scattato il blocco delle auto diesel più inquinanti nelle regioni del nord che si trovano in Pianura Padana. Le regioni coinvolte sono Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre le auto interessate dal blocca saranno circa 3 milioni. Analizzando i blocchi nel dettaglio scopriamo che la Lombardia prevede sempre ...

Stop al diesel - la mappa dei blocchi : Scatta oggi in tutta la Pianura Padana il blocco delle auto diesel più inquinanti , secondo quanto previsto dal nuovo 'Accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano' un ...

Stop al diesel - la mappa dei blocchi : Scatta oggi in tutta la Pianura Padana il blocco delle auto diesel più inquinanti, secondo quanto previsto dal nuovo ‘Accordo per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano‘ un programma sottoscritto da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, d’intesa col ministero dell’Ambiente. Da oggi saranno molte le auto diesel a subire restrizioni alla circolazione e secondo quanto specifica ...

Il Nord Italia limita la circolazione dei diesel : dal 1° ottobre Stop a milioni di auto : A partire da domani, fino al 31 marzo 2019, arriveranno le prime limitazioni di traffico permanente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il divieto sara' molto più duro di quello dello scorso anno visto che la circolazione nei giorni feriali sara' vietata anche agli Euro 3 a gasolio. Tirando le somme, si parla di 2.260.000 automobili e 790.000 furgoni appartenenti alle quattro regioni sopra citate, che dovranno tenersi alla larga ...

Il Nord Italia limita la circolazione dei diesel : dal 1° ottobre Stop a milioni di auto : A partire da domani, fino al 31 marzo 2019, arriveranno le prime limitazioni di traffico permanente in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Il divieto sarà molto più duro di quello dello scorso anno visto che la circolazione nei giorni feriali sarà vietata anche agli Euro 3 a gasolio. Tirando le somme, si parla di 2.260.000 automobili e 790.000 furgoni appartenenti alle quattro regioni sopra citate, che dovranno tenersi alla larga dalle ...