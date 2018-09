Infezioni respiratorie recidivanti causano un’assenza su 3 a scuola e lavoro

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 settembre 2018) Assente per infezione respiratoria recidivante. È una delle giustificazioni più frequenti che viene presentata dai genitori quando i bambini danno forfait a. Secondo le stime, un’assenza su 3 è imputabile a questa problematica. Gravità diverse, origine quasi sempre virale (fino al 95% dei casi di infezione delle alte vienei più piccoli e circa il 70% negli adulti), e l’epilogo è sempre uguale: bimbo a casa, genitore in difficoltà al. Non a caso questo è il motivo alla base anche del 30% delle giornate lavorative perse di mamme e papà. Ma non va dimenticato che pure gli adulti si ammalano, con ulteriori stop obbligati. “L’impatto economico è sulle spalle della famiglia, non rappresenta un impegno tanto per il Servizio sanitario nazionale: i ricoveri sono rari e trattandosi perlopiù di forme virali i farmaci che vengono utilizzati sono ...