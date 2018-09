Milano Fashion Week 2018 | l' Italia dello stile mette al primo posto idee e reputazione

Milano Fashion Week - grande spettacolo sexy : da Wanda Nara a Melissa Satta da Federica Nargi a Belen Rodriguez [GALLERY] : 1/21 Instagram ...

Chi è Chi Awards : la musica che ama la moda alla Milano Fashion Week : I Chi è Chi Awards ogni anno premiano personalità che si contraddistinguono su argomenti connessi all’eccellenza ed all’attualità e, come ogni anno, aprono la Milano Fashion Week. La 18esima edizione dei premi, ideati da Cristiana Schieppati e organizzati da Crisalide Press, si è svolta nell'affascinante Sala Alessi di Palazzo Marino a Milano. Il Tema Questo anno il leitmotiv della premiazione era il rapporto tra moda e musica e i vari premi ...

Milano Fashion Week 2018 – Pugnale per Anteprima alla Caserma Militare Teuliè : Pugnale per Anteprima alla Milano Fashion Week 2018 Frivolo e Seduttiva, sono i due modelli Pugnale, noto brand indipendente made in Italy che si distingue nel segmento eyewear, che sono stati scelti dal prestigioso marchio di moda Anteprima per la Milano Fashion Week 2018. La sfilata si è svolta giovedì 20 settembre alla Caserma Militare Teulié. Frivolo e Seduttiva, sono stati interpretati per Anteprima da Pugnale, che li ha resi ...

Belen single in nero alla Milano Fashion Week : Belen Rodriguez inaugura la sua nuova vita da single alla Milano Fashion Week. La showgirl argentina ha preso parte alla sfilata di Alberta Ferretti, attirando l’attenzione di fotografi e curiosi. Per l’occasione Belen ha sfoggiato una tuta nera, scollata e molto elegante, abbinata a tacchi altissimi. Accanto a lei non c’era Andrea Iannone, come prevedibile dopo le voci di rottura fra i due, ma Giuseppe Dicecca, suo stylist e ...

Milano Fashion Week : il meglio del secondo giorno : Robbie Williams e Giorgio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoMoschinoPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaPradaMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraMax MaraFendiFendiFendiFendiFendiFendi«My name is Robbie fucking Williams, this is my ass» – ce lo mostra, alzando la ...

Milano Fashion Week – Chiara Ferragni e Fedez alla sfilata Fendi : i neo coniugi sono le vere star [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez freschi freschi di matrimonio presenziano alla sfilata Fendi, i due coniugi vere star della Milano Fashion Week Chiara Ferragni e Fedez, alla seconda giornata della settimana della moda milanese, si presentano alla sfilata di Fendi. Vestiti dalla testa ai piedi con abiti caratterizzati dal simbolo del marchio italiano, la Fashion blogger ed il rapper hanno ammirato la nuova collezione del brand italiano e le ...

Le star in front row alla Milano Fashion Week : Olivia Palermo da Max MaraJessica Kahawaty da Max MaraAnna Dello Russo da Max MaraBryan Boy da Max MaraCaroline Daur da Max MaraMelissa Satta da Alberta FerrettiBelen Rodriguez da Alberta FerrettiChiara Ferragni da Alberta FerrettiAlessia Marcuzzi da Alberta FerrettiFederica Fontana da Alberta FerrettiAnna Safroncik da Alberta FerrettiStefania Rocca da Alberta FerrettiOlivia Palermo da Alberta FerrettiCaroline Daur da Alberta FerrettiGilda ...

Milano Fashion Week – Federica Pellegrini parla d’amore : “ci credo ancora - ora sono meno paranoica e gelosa” : Federica Pellegrini impegnata alla Milano Fashion Week 2018 parla di moda e d’amore Federica Pellegrini è in queste ore alla Milano Fashion Week 2018. La nuotatrice ha abbandonato temporaneamente le piscine e gli allenamenti, per dedicarsi ad impegni più frivoli e meno faticosi. Intervistata, la nuotatrice ha parlato di moda ed amore. “credo ancora nell’amore, e mi faccio meno paranoie. – ha ammesso la Divina – Il ...

Milano Fashion Week – Belen - Melissa Satta e Chiara Ferragni insieme : da Alberta Ferretti ci sono le Vip più belle e famose [GALLERY] : Da Belen a Chiara Ferragni, alla sfilata di Alberta Ferretti per la Milano Fashion Week 2018 ci sono proprio tutte! Nel primo giorno della Milano Fashion Week svettano Vip di tutto rispetto. In particolar modo alla sfilata di Alberta Ferretti le donne dello star system italiano ci sono tutte. Da Chiara Ferragni, insieme alla sorella Valentina, a Melissa Satta, passando per Belen Rodriguez. Il parterre di showgirl e Fashion blogger, tra il ...

Il fotografo modicano Federico Cannata alla Milano Fashion Week : Ci sara' anche il fotografo modicano Federico Cannata alla Milano Fashion Week di Milano. La settimana della moda della primavera estate 2019

I numeri della Milano Fashion Week : oltre alle ciabatte pelose c'è molto di più : ... @cameramoda, on Sep 16, 2018 at 6:29am PDT Se siete curiosi di scoprire i giovani talenti, invece, fate un giro al Museo della Scienza e della Tecnica che sarà anche il Fashion Hub Market dove ...

Fashion Week Milano - sfila anche il cibo / Iniziative food tra gli abiti di moda : Iniziative food tra gli abiti di moda, Fashion Week Milano: sfila anche il cibo tra gli abiti con nuove Iniziative che stravolgono usi e costumi. C'è grande curiosità.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

Settimana della moda Milano 2018 - dal 19 al 25 settembre al vita la settimana fashion : Gucci grande assente - mistero Dolce e Gabbana : Milano è in pieno fermento: i negozi del centro cambiano le vetrine, le impalcature che nascondono i cantieri si vestono con enormi pubblicità di scarpe o borse, e in metropolitana si scorgono sempre più giovani modelle (o aspiranti tali) che corrono da una parte all’altra della città per i casting. Manca pochissimo infatti all’inizio della settimana della moda, in programma dal 19 al 25 settembre, uno degli appuntamenti più importanti per il ...

La notte bianca di Milano aspettando la fashion week : cosa vedere e cosa fare : Tutti gli appuntamenti della "Vogue for Milano": dalle 18 alle 22 cinema, fotografia, tanta musica e la caccia al tesoro