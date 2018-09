Il Verona supera il Cittadella Avanzano Palermo e Pescara

La Fiorentina supera l’Hellas Verona : in gol Simeone : Buon test per il Verona anche quello contro la Fiorentina, il terzo del ritiro estivo di #Primiero2018. A Moena finisce infatti 2-1 per i viola, con l’Hellas sempre in partita e capace di rispondere all’iniziale vantaggio di Simeone con una bella rete di Cissé, che dribbla il diretto avversario e deposita sul palo lontano da posizione defilata. Sempre nel primo tempo Chiesa firma il nuovo vantaggio. Nel secondo tempo le squadre ...