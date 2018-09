Vietnam | morto per una grave malattia il presidente Tran Dai Quang

È morto il presidente del Vietnam - Tran Dai Quang : Aveva 61 anni ed era gravemente malato The post È morto il presidente del Vietnam, Tran Dai Quang appeared first on Il Post.

Vietnam - è morto il presidente Dai Quang : 7.45 E' morto all'età di 61 anni, a seguito di una "grave malattia", il presidente Vietnamita Tran Dai Quang. Lo ha annunciato il governo di Hanoi, precisando che il presidente si è spento al Military Central Hospital ma non fornendo ulteriori dettagli sulla malattia di cui soffriva. Quang,la cui ultima apparizione pubblica è stata mercoledì scorso,aveva ospitato l'anno scorso Trump nella sua prima visita di Stato al Paese comunista. Era ...

È morto John McCain - il repubblicano eroe del Vietnam e nemico di Trump : eroe, figlio e nipote di eroi della Marina americana. Pilota pluridecorato. Leone repubblicano al Senato. Si possono scrivere decine di righe con le definizioni che sono state date di John McCain, il veterano del Vietnam sopravvissuto a sei anni di prigionia e torture e diventato senatore repubblicano, che è morto a 81 anni, ne avrebbe compiuti 82 il 29 agosto, nella sua casa in Arizona. Da un anno lottava contro un tumore al cervello, che non ...

E' morto Adrian Cronauer - il dj di 'Good Morning Vietnam' - : Il celebre conduttore radiofonico per le truppe statunitensi è scomparso all'età di 79 anni. Il suo caratteristico grido divenne lo slogan di un'epoca. Nel 1987 la sua storia fu portata sul grande ...

Adrian Cronauer è morto/ Addio allo speaker radiofonico che ispirò "Good Morning - Vietnam" : Adrian Cronauer è morto all'età di 79 anni: l'avvocato e speaker radiofonico statunitense ispirò il bellissimo film "Good Morning, Vietnam" con Robin Williams(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:10:00 GMT)