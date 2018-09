Salisburgo | vertice UE sui migranti | le 4 richieste dell’Italia Ultime notizie | premier

Migranti - oggi il vertice a Salisburgo con Conte : Inizierà questa sera a Salisburgo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea che avrà come obiettivo la risoluzione, o meglio il tentativo di risoluzione, della questione dei flussi migratori. Ogni tentativo di raggiungere un accordo si è rivelato vano in questi ultimi mesi e anche per oggi le speranze di fare degli importanti passi in avanti sono piuttosto scarse.Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ...

Salisburgo non fa l'Europa : verso un nulla di fatto al vertice dei leader Ue : "Sarà un vertice informale, quello di Salisburgo. Non ci saranno decisioni. Spero in passi in avanti su Brexit e migranti...". Messa così, come la mette Sebastian Kurz, quello del 19-20 settembre si annuncia come l'ennesimo giro a vuoto dell'Unione Europea. Il Cancelliere parla a Palazzo Chigi, dopo un colloquio con Giuseppe Conte e a poche ore dagli avvertimenti arrivati - anche in questa vigilia di vertice - da Bruxelles. ...