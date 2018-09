Linea Verde | la guardi e ti viene voglia di viaggiare per l' Italia

Linea Verde – Prima puntata del 16 settembre 2018 – Temi e anticipazioni. : Terminato il ciclo estivo con una diversa conduzione, da oggi ricomincia la nuova stagione 20187-2019, in onda come ogni domenica alle 12:20, di Linea Verde, il programma di Raiuno dedicato all’agricoltura, all’ambiente e a tutto ciò che lo circonda. Alla conduzione ritroviamo sempre Daniela Ferolla con, direttamente dalla versione estiva, le new entry Federico Quaranta […] L'articolo Linea Verde – Prima puntata del 16 ...

Daniela Ferolla/ L'ex Miss Italia torna a viaggiare su Rai 1 (Linea Verde) : Daniela Ferolla torna per il quinto anno al timone di Linea Verde, in onda la domenica su Rai 1. Al fianco delL'ex Miss Italia ci sarà Federico Quaranta, al posto di Patrizio Roversi.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:57:00 GMT)

Daniela Ferolla a Blogo : "Linea Verde - non solo agricoltura. Roversi fuori? Mi dispiace - ma il sentore c'era già" : Quest'anno vorremmo aprire Linea Verde anche a temi come salute, benessere, prodotti agro-alimentari made in Italy e cultura. Vedo il programma come un viaggio attraverso l'Italia, con il racconto dei luoghi, dell'agricoltura ma anche di arte e di cultura. Così Daniela Ferolla presenta ai microfoni di Blogo la nuova edizione di Linea Verde, lo storico programma di Rai1 dedicato all'agricoltura, che torna in onda domani, domenica 16 settembre, ...

TV - Rai1 : a “Linea verde” da Pescina a Barrea - in viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo : Nella puntata di Linea verde in onda su Rai1 domenica alle 12.20 si visiterà nuovamente l’Abruzzo, seguendo un itinerario dai connotati letterari, storici e naturalistici. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno stavolta da Pescina, città ai margini del Fucino che ha dato i natali ad Ignazio Silone. La tappa di partenza rende infatti omaggio ad uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento che, proprio nelle sue ...

Linea Verde - Patrizio Roversi fuori da Linea Verde : “Me lo hanno detto all’improvviso - un po’ di dispiacere c’è” : A sorpresa Patrizio Roversi non sarà più alla conduzione di Linea Verde e, come molti avevano immaginato, non si tratta di una sua decisione. Il conduttore lo conferma in un’intervista al settimanale Spy: “Non è successo niente di particolare, semplicemente chi ha la responsabilità di decidere non mi ha riconfermato l’incarico. Me lo hanno detto all’improvviso, un paio di settimane prima della presentazione dei palinsesti ...

