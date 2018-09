Cambio ora legale solare | “A ottobre 2019 l’ultimo spostamento di lancette”

ORA LEGALE - LA PROPOSTA DELLA UE : ADDIO AL Cambio/ Ogni nazione sarà libera - il caos nel mondo del trasporto : Ora LEGALE, la PROPOSTA dell’UE: ADDIO al CAMBIO. Ogni nazione sarà libera di adottare l'ora che preferisce, la scelta dovrà arrivare entro il mese di ottobre 2019(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:23:00 GMT)

Sampdoria-Fiorentina - ok al Cambio di orario : si recupera alle 19 del 19 settembre : In precedenza era stato stabilito che si giocasse alle 17. L'Uefa ha accolto le richieste della Lega di A

Ora legale - l'Ue : 'Stop al Cambio dal 2019'. Ma ogni Stato sarà libero di scegliere : Juncker, forte di un sondaggio popolare, non vede l'ora di cambiare: ogni Stato dell'Unione europea deve essere libero di fare come gli pare sulla questione dell' ora legale che, per inciso, quest'...

Juncker - stop al Cambio dell'ora già dall'anno prossimo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

TG4 - confermato il Cambio di orario. Le parole di Gerardo Greco : L’indiscrezione diventa realtà: il nuovo TG4 di Gerardo Greco cambia orario: ecco quando andrà in onda e cosa ha dichiarato il nuovo direttore La notizia circolava negli ambienti Mediaset da diverse settimane, ma solo in queste ore è arrivata la conferma ufficiale dal nuovo firettore Gerardo Greco. Il TG 4 cambia orario e andrà in onda, dal lunedì alla domenica, mezz’ora dopo il classico appuntamento. Ecco i nuovi orari ...

Conte sentito dal Copasir : presto il Cambio ai vertici dell'intelligence - ma ora impegno sulla Libia : L'intelligence italiana è pienamente all'altezza; i vertici di Dis ed Aise cambieranno in futuro, ma l'impegno del settore è ora concentrato sulla Libia e sulla preparazione della Conferenza di novembre che punta a mettere attorno ad un tavolo i molteplici attori, spesso in conflitto tra loro, presenti nel Paese. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - che mantiene la delega sugli 007 - ha riferito per oltre due ore al Copasir ...

Tempesta d’amore anticipazioni - puntate da domenica 9 a sabato 15 settembre 2018 : Cambio di orario : Tempesta d’amore, dal prossimo lunedì 10 settembre 2018, avrà inizio alle ore 19.30, prima del nuovo programma Stasera Italia che vedrà Barbara Palombelli come conduttrice. Il Segreto invece, come siamo al corrente coprirà la prima serata da mercoledì 12 settembre 2018 e fino al 24 ottobre 2018. Gli episodi di Tempesta d’amore si allungheranno in Italia, mentre in Germania sono ormai giunti alla conclusione. La programmazione in Italia ...

Ponte Morandi - 20 indagati per la strage. SCambio di email : «Tiranti non reggono» : dal nostro inviato GENOVA «I tiranti non reggono», se lo dicevano persino nei messaggi Facebook e nelle email interne. Sapevano almeno dal 2015 che il cavalcavia era a rischio:...

Fca e Ferrari - venerdì Cambio ufficiale al vertice. Manley resta per ora a capo dell'Emea - bene vendite Usa : TORINO - Fca e Ferrari si preparano a formalizzare con le assemblee straordinarie di venerdì - convocate in uno studio legale di Amsterdam, sotto la presidenza di John Elkann - i cambi al...

Partito unico con Salvini in Cambio di garanzie : Berlusconi ora è tentato : Da più di un mese Berlusconi tace, e questo silenzio non è normale. L’ultima intervista risale al primo agosto. Dopodiché black-out totale, interrotto solo per esprimere solidarietà a Salvini nel mirino dei pm. In pratica, il Cavaliere si è eclissato....