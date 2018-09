Alle 20 | 30 vi aspettiamo con la diretta di Hollow Knight

eurogamer

: Il momento del confronto è arrivato! Vi aspettiamo da lunedì 10 settembre alle 14:45 su Canale 5 #UominieDonne - uominiedonne : Il momento del confronto è arrivato! Vi aspettiamo da lunedì 10 settembre alle 14:45 su Canale 5 #UominieDonne - CristinaDAvena : Io e @salvosottile vi aspettiamo alle 21.15 su @RaiTre con 'Prima dell'alba' ???? #primadellalba #Rai3 - UffiziGalleries : Oggi #3settembre, come ogni primo lunedì del mese, tutti i musei delle #GalleriedegliUffizi e il Giardino di… -

(Di sabato 8 settembre 2018)è uno dei Metroidvania più apprezzati degli ultimi anni e per molti aspetti è stato paragonato addirittura ai Dark Souls, per via dello stile di gameplay e delle atmosfere cupe che presenta.ha riscosso un discreto successo su Nintendo Switch tanto che lo studio ha deciso di annunciare, per la primavera del 2019, anche un'edizione fisica per PS4 e Xbox One. Il titolo è risultato inoltre il gioco più scaricato di agosto sull'eShop di Switch, battendo celebri nomi come Dead Cells (piazzatosi al secondo posto).Dunque non potete perdervi la nostra20:30 proprio con, vi attendiamo puntuali in compagnia di Nemurin di Eurogamer.it per esplorare le cupe atmosfere del gioco. Per non perdervi lavi ricordiamo di venirci a trovare su Facebook o nel nostro canale Twitch, ma in alternativa anche su YouTubeRead more…