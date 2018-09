Per il sindaco di Messina Cateno De Luca | siamo in emergenza in riferimento alla

Chieti - due ponti fatiscenti. Il sindaco : “Non ci sono soldi Per la manutenzione straordinaria - ci pensi il governo” : Due ponti in condizioni critiche. A cominciare da quello di Madonna delle Piane, dove transitano decine di migliaia di auto al giorno e che corre proprio sopra la ferrovia, la stazione e l’affollatissima via Tiburtina. Un’arteria da imboccare per forza se ci si reca all’ospedale cittadino o all’università, o se si entra/si esce dalla città. Preoccupa, e non poco, anche un altro viadotto molto trafficato, quello di via Gran Sasso; e la ...

Spazio : il sindaco Appendino incontra l’astronauta Maurizio Cheli - “una Persona di straordinario talento” : Il sindaco di Torino, Chiara Appendino, ha incontrato questa mattina l’astronauta Maurizio Cheli, che la settimana scorsa è stato indicato dal Ministro dello Sviluppo Economico come membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia Spaziale Italiana. “Una scelta di merito per una persona di straordinario talento che, tra le altre tante cose, è stato mission specialist a bordo dello Space Shuttle Columbia nella missione ...

Forza Nuova Calabria : tessera ad honorem Per il sindaco di Soverato : Che questa sia una chiamata a scendere nelle strade, per riappropriarci della terra dei nostri padri: dagli invasori allogeni in primo luogo, ma anche, e soprattutto, da questa classe politica di ...

Scomparsa da 22 giorni - l’appello del sindaco Per Gessica : “Chi sa qualcosa parli - i suoi bambini devono saPere” : Gessica Lattuca è stata vista per l'ultima volta uscite da una delle case di famiglia nel comune dell'Agrigentino dove vive, 22 giorni fa. Il sindaco di Favara, Anna Alba: "Gessica è una mamma di quattro figli. Ed è proprio questo che ci porta a escludere il sospetto che possa essersi allontanata spontaneamente. Chi sa parli".Continua a leggere

Ladispoli - il Sindaco Grando sbotta : 'Basta polemiche sulla scuola - pensiamo all'anno didattico che sta Per iniziare" : ... alla Corrado Melone sono stati creati nuovi spazi da adibire a mensa, riportando il Centro polivalente di via Yvon De Begnac alla sua funzione esclusiva di area destinata al teatro e agli spettacoli,...

Dignità ma non Per tutti. Architetti e ingegneri spiegano al sindaco grillino che lavorare gratis non si può : lavorare gratis, anche no. L'ordine degli ingegneri della provincia di Avellino risponde al sindaco grillino della città, il neo eletto Vincenzo Ciampi (sì, lo stesso che ha copiato il programma di governo della propria città da quello redatto un anno fa dal primo cittadino di Verona, Federico Sboar

Cosenza-Verona - la partita rinviata Perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

Magenta. Il sindaco Chiara Calati vieta il tendone Per San Rocco : La norma vale per tutti siano essi islamici o cattolici. Quindi divieto anche “alla messa in luoghi pubblici”. E’ quanto

Sindaco leghista regala spray al pePeroncino : "Non subire - difenditi" : A Cascina, Comune in provincia di Pisa, il Sindaco leghista Susanna Ceccardi ha deciso di regalare alle dipendenti comunali uno spray al peperoncino, così che possano difendersi da eventuali aggressioni."Non subire, difenditi": questo il motto al suono del quale il primo cittadino porta la bandiera della prevenzione alla violenza sulle donne. Già in passato la Ceccardi aveva attuato misure simili, distribuendo gratuitamente spray al peperoncino ...

ANCORA UNA SERIE DI ORDINANZE Per LA PREVENZIONE DI INCENDI DI STERPAGLIE – IL SINDACO DI GIROLAMO : NON ABBASSIAMO IL LIVELLO DI GUARDIA ... : Il provvedimento sindacale generale, emanato ad aprile , sarà valido fino al prossimo 15 ottobre Un'altra SERIE di ORDINANZE nei confronti di alcuni proprietari di appezzamenti di terreno che ANCORA ...

Il sindaco del Pd che difende Salvini : "Sbagliato indagarlo Per la Diciotti" : Questo mi sembra uno scontro di poteri e la magistratura dovrebbe avere rispetto della politica'. E nel suo programma da primo cittadino ha di fatto un perfetto stile leghista nel mettere in atto ...

Il sindaco Brugnaro alla Scuola Grande di San Rocco Per la firma del Protocollo di legalità contro il rischio di infiltrazioni mafiose nei ... : Presenti inoltre numerose autorità civili e militari, tra cui il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Massimo Bitonci, il prefetto e il questore di Venezia, rispettivamente ...

Scuola - a Giulianova si riapre il 17/9 Vicesindaco - scelta Per uniformare avvio anno scolastico : Teramo - Gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le elementari e le medie riapriranno a Giulianova il 17 settembre. Lo ha annunciato la Vicesindaco con delega alla Pubblica istruzione Nausicaa Cameli, al termine dell'incontro con le due dirigenti scolastiche Carmen Di Odoardo e Angela Pallini. "Si tratta - dichiara la Cameli - di una scelta conseguente alla comunicazione da parte dell'ufficio tecnico comunale relativa alla ...