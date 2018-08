Bologna | incendio a Borgo Panigale dopo incidente in tangenziale | almeno due morti e

Incendio tangenziale Bologna - autocisterna esplode dopo tamponamento : 2 morti e oltre 50 feriti. Crolla un ponte : Un boato, una serie di scoppi e quindi l’ Incendio che divampa sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14. Intorno alle 13.40 un’ autocisterna che trasportava gpl si è scontrata con alcune auto all’altezza di Bologna Borgo Panigale: le fiamme hanno coinvolto anche i veicoli di alcune concessionarie presenti nelle vicinanze che sono a loro volta esplose. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente ...

Si aggrava il bilancio dell'incendio a Bologna : 67 feriti di cui 2 gravi : È di 67 feriti, di cui due in gravi condizioni, il primo bilancio ufficiale del violento incendio scoppiato in tangenziale a Borgo Panigale a Bologna. Secondo i primi dati dell’Asl del capoluogo emiliano, 55 pazienti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado. Alcuni di questi (in tutto 18 persone) sono state poi mandati negli ospedali delle vicinanze, a Budrio, San Giovanni e ...