ilfattoquotidiano

: Amber Rose e il gossip vip: “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry”… - Cascavel47 : Amber Rose e il gossip vip: “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry”… - FQMagazineit : Amber Rose e il gossip vip: “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in Sorry” - TutteLeNotizie : Amber Rose: “Gwyneth Paltrow è stata l’amante di Jay-Z. È a lei che si riferisce Beyoncé in… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) La modellanon ha dubbi: Gwynethamante di Jay-Z. E sarebbe proprio lei quindi “Becky dai bei capelli“, il personaggio preso di mira da Beyoncé nella canzone Sorry per aver avuto una storia con suo marito, il rapper Jay-Z, mettendo in crisi il loro matrimonio. A prova di ciò,spiega: “In passato lei e Beyoncé erano amiche e, improvvisamente, non le abbiamo più viste insieme. Al tempo del tradimento poi, Gwyneth si era appena separata dall’ex marito (il cantante dei Coldplay Chris Martin, ndr)”. Parole forti, che hanno subito fatto un gran rumore sui social scatenando le dure critiche dei fan della popstar americana nei confronti di Gwyneth. Alla fine la situazione è diventata insostenibile per l’attrice premio Oscar che è intervenuta per smentire categoricamente la rivelazione: “La storia è completamente ...