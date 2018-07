Il piano di Salvini per alzare le minime | Tagliare le pensioni sociali ai

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Salvini pro Putin : "bene annessione russa della Crimea"/ Intervista Washington Post "piano Marshall in Africa" : Salvini, l'Intervista al Washington Post: "bene vicinanza Trump-Putin. annessione russa della Crimea è legittima, c'è stato un referendum". ProPosto piano Marshall per l'Africa

Salvini : 'L'annessione russa della Crimea è legittima. In Africa serve piano Marshall' : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...

Salvini : un piano Marshall per l'Africa : Roma, 20 lug., askanews, - Sull'emergenza sbarchi 'l'obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa. Dobbiamo intervenire in ...

Salvini : “L’annessione russa della Crimea è legittima. Per l’Africa serve un piano Marshall” : Dal «piano Marshall per l’Africa», al «progetto di un fronte sovranista europeo», fino alla «legittimità dell’annessione della Crimea da parte della Russia». È un’intervista fiume, quella del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini al Washington Post, in cui il leader leghista traccia la linea d’orizzonte del governo giallo verde, del s...

Serracchiani a Salvini : "Attuare il piano ricollocamenti dei richiedenti asilo per il Fvg" : 'Il Ministro dell'Interno attui urgentemente un piano di ricollocamenti per il Friuli Venezia Giulia: prenda in considerazione anche gli arrivi via terra, come avvenuto già in passato, operando in ...

Ue - "Libia non è porto sicuro" : l'ira di Salvini/ Ultime notizie : il piano di Conte - "distribuire aree sbarco" : Matteo Salvini contro l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di scontro dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro.

Alfonso Bonafede - il piano per colpire Salvini : cosa risponde al magistrato che vuol processare il leghista : Da quasi tre anni il procuratore di Torino, Armando Spataro , accarezza il sogno di processare Matteo Salvini . Dopo che il magistrato ha messo sotto indagine l'allora segretario della Lega per ...

Ecco il nuovo piano di Salvini : "Più rimpatri e meno partenze" : Matteo Salvini risponde all'editoriale di Antonio Polito che sul Corriere aveva puntato il dito contro il titolare del Viminale mettendo in discussione il suo piano per la gestione dell'emergenza ...

IL NUOVO piano DI SALVINI/ Spaccare M5s (coi migranti) e governare con un po' di berluscones : Non mancano delle crepe all'interno del Governo Lega-M5s. E Matteo SALVINI sembra essere al centro dei dissidi con una chiara strategia politica.

Salvini-Seehofer - vertice migranti a Innsbruck/ piano-Conte - Ministro : "obiettivi comuni con Germania" : vertice Conte-Salvini sui migranti: riunione Innsbruck con Ministri Ue, incontro con Seehofer. "Col premier linea comune'.

Salvini-Seehofer - vertice migranti a Innsbruck/ piano-Conte - Ministro : “obiettivi comuni con Germania” : vertice Conte-Salvini sui migranti: ultime notizie verso riunione Innsbruck con Ministri Ue. “Col premier linea comune e unica voce”: altro vertice vicepremier con Seehofer(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...

Dai porti chiusi ai ricollocamenti : il piano di Salvini sui migranti : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al...