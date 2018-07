Rai | Fabrizio Salini e Luciano Flussi in pole per il ruolo di AD | perplessità su Bianchi

Fabrizio Frizzi - la moglie Carlotta Mantovan lavorerà in Rai con Antonella Clerici : Sono passati pochi mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma ad oggi il conduttore non è stato dimenticato dal pubblico e dalla Rai. Proprio in questi ultimi giorni la tv di Stato ha deciso di introdurre all'interno della propria squadra di lavoro la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, brava giornalista che negli anni passati ha lavorato sui canali Sky. A partire dalla prossima stagione televisiva, Carlotta Mantovan avrà un doppio ...

La ragazza del lago/ Su Rai Movie il film con Valeria Golino e Fabrizio Gifuni (oggi - 12 luglio 2018) : La ragazza del lago, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 12 luglio 2018. Nel cast: Toni Servillo, Valeria Golino e Fabrizio Gifuni, alla regia Andrea Molaioli. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:02:00 GMT)

Rai - studi Dear intitolati a Fabrizio Frizzi : studi Televisivi Fabrizio Frizzi Gli studi televisivi Rai Dear di Roma sono stati intitolati a Fabrizio Frizzi. Ad annunciarlo, con un breve momento commemorativo, è stato il DG del servizio pubblico Mario Orfeo durante la serata romana di presentazione dei nuovi palinsesti tenutasi ieri. Un gesto significativo e doppiamente emozionante, visto che in quegli studi il compianto presentatore aveva anche registrato le ultime puntate de ...

Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi/ "Gli studi Rai a suo nome? Giusto riconoscimento per un grande uomo" : Carlo Conti piange per Fabrizio Frizzi durante la presentazione dei palinsesti Rai alla Dear: “Sto lavorando meno... la sua morte mi ha segnato notevolmente”.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Gli studi Dear della Rai diventano gli studi televisivi Fabrizio Frizzi : Gli storici studi Rai della Dear, luogo di trasmissioni di successo e in cui si registrano anche le puntate de L'eredità, cambiano il loro nome e saranno intitolati a Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo. L'annuncio è stato dato durante la presentazione dei palinsesti Rai per Roma di oggi, 5 luglio 2018.La petizione era stata lanciata dall'Associazione Rai Bene Comune-IndigneRAI sul sito Change.org.prosegui la ...

Fabrizio Frizzi - la vedova Carlotta Mantovan sbarca in Rai in 'Tutta salute' : La vedova di Fabrizio Frizzi , Carlotta Mantovan , sbarca in Rai. La giornalista di Skytg24 entrerà nella famiglia di cui per tanti anni ha fatto parte suo marito, scomparso ad aprile di emorragia ...