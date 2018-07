calciomercato

: Arias, niente Juve: accordo trovato e arriva in Serie A - - Dalla_SerieA : Arias, niente Juve: accordo trovato e arriva in Serie A - - Dalla_SerieA : Alvino: 'Niente Lainer, il Salisburgo si è tirato indietro. Per il terzino più Sabaly che Arias' - - Lifefamily82 : @sscnapoli @ADeLaurentiis @MrAncelotti Adesso altro che quarti di Champions caccia i soldi e fai meno l'attore che… -

(Di domenica 22 luglio 2018) Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Santiagosarà un nuovo rinforzo del Napoli. Affare in chiusura per il terzino colombiano del PSV Eindhoven che adesso sta avvicinandosi alla corte di Ancelotti come ...