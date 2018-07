Pallanuoto | Europei 2018 | Italia e Ungheria si sfidano per il primato del Girone A

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : risultati e classifiche della terza giornata : terza giornata per quanto riguarda i gironi preliminari agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona. Di gran lunga quella tra Setterosa ed Olanda la partita più spettacolare di oggi, visti gli altri risultati, tutti piuttosto scontati. Andiamo a scoprirli con le classifiche aggiornate. terza giornata Martedì 17 luglio (B) Russia-Germania 27-5 (5-2, 7-1, 7-1, 8-1) (B) Ungheria-Serbia 23-6 (9-1, 5-1, 5-3, 4-1) (A) Grecia-Croazia ...

Pallanuoto femminili - Europei 2018 : Italia-Olanda 6-6 - le pagelle del Setterosa : Terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile 2018: a Barcellona le azzurre trovano un pareggio in un match tesissimo con l’Olanda per 6-6. Andiamo a rivivere il match con le pagelle delle azzurre. Italia Gorlero, 7: dopo una performance deludente con la Grecia, il portierone azzurro si riscatta alla grande tornando a calare la saracinesca contro i tiri delle Orange. Tabani, 7: gran performance per il difensore ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018. Le dichiarazioni : “Dobbiamo crescere - impariamo dagli errori” : Emozionante terzo incontro per il Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona: 6-6 tra le azzurre e l’Olanda. Andiamo a leggere le dichiarazioni dei protagonisti azzurri alla FIN. Fabio Conti: “Abbiamo disputato una buona partita, riuscendo a mettere sotto l’Olanda per quasi tutta la partita. Dobbiamo migliorare qualcosa in superiorità numerica, mentre siamo stati bravi in inferiorità. Partita molto dura, ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : partita tesissima tra Italia e Olanda - ne viene fuori un pareggio per 6-6 : Setterosa dai due volti nel terzo incontro degli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Barcellona: le azzurre, reduci dalla sconfitta con la Grecia, sfidavano l’Olanda in un match molto importante e davvero molto teso. Dopo una prima parte di gara eccezionale la squadra tricolore è stata raggiunta e scavalcata dalle Orange, con però un buon pareggio per 6-6 trovato da Roberta Bianconi sul finale. Non si chiudono qui le possibilità di ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria. Orario d’inizio e come vederla in tv : Anche per il Settebello è arrivato il momento della verità: agli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona, domani, mercoledì 18 luglio, sarà la volta di Ungheria-Italia. La sfida, in programma alle ore 20.30, designerà la squadra che vincerà il Gruppo A, posizione che assicura il passaggio diretto ai quarti di finale del 24 luglio, evitando gli ottavi, concedendo due giorni di riposo in più e portando così ad evitare le prime degli altri ...

LIVE Italia-Olanda - Europei Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa per il riscatto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda. A Barcellona, in terra spagnola, si disputa il terzo incontro della fase preliminare degli Europei di pallanuoto femminile: dopo i primi due giorni di gara le azzurre guidate da Fabio Conti hanno in cassaforte una vittoria ed una sconfitta. Da riscattare assolutamente il passo falso arrivato domenica con la Grecia: in un incontro molto equilibrato il Setterosa non ne ha avuto per ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Olanda - il Setterosa deve reagire : Questa sera bisogna rialzare la testa dopo lo stop contro la Grecia: il Setterosa torna in acqua, ancora alle ore 20.30, per affrontare l’Olanda nella terza giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. A Barcellona le azzurre hanno bisogno di una vittoria per ipotecare il secondo posto dopo aver visto allontanarsi il primato. La squadra olandese al momento è in testa al raggruppamento, ma ha affrontato finora Croazia ...

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiche della prima giornata. Nessuna sorpresa : prima giornata per il torneo maschile degli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona: andiamo a riepilogare tutti i risultati e le classifiche dei gironi. Nessuna sorpresa: tutte le favorite vincono, praticamente senza problemi. prima giornata (B) Montenegro-Francia 8-6 (3-1, 1-1, 2-2, 2-2) (D) Russia-Slovacchia 12-6 (3-1, 2-1, 5-1, 2-3) (C) Turchia-Grecia 1-27 (1-5, 0-7, 0-6, 0-9) (A) Georgia-Ungheria 5-12 (1-3, 2-2, 2-3, 0-4) (C) ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Germania 14-1 - le pagelle del Settebello. Marco Del Lungo show : Un Settebello davvero devastante all’esordio degli Europei 2018 in quel di Barcellona: gli azzurri si sono imposti nel primo incontro del Girone A per 14-1 sulla Germania e si lanciano verso il match già decisivo contro l’Ungheria. Andiamo a rivivere l’incontro odierno con le pagelle dei protagonisti. Italia Del Lungo, voto 8: una sola rete subita, praticamente allo scadere e un’infinità di parate. L’Europeo del ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Sandro Campagna commenta l’esordio. “Un buon punto di partenza - ma ora attenzione all’Ungheria” : Sandro Campagna è soddisfatto del debutto del Settebello, che ha cominciato gli Europei battendo nettamente la Germania. “Non è stata una partita facile, perché loro l’hanno messa sul piano fisico“, ha dichiarato il CT, parole riportate dall’Ufficio Stampa della FIN. “Abbiamo avuto una grande forza mentale. Non faccio proclami ma è un buon punto di partenza. Questi ragazzi meritano di essere protagonisti in questa ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il Settebello tritura la Germania al debutto - avvio convincente e difesa di ferro : Un Settebello in versione monstre quello che ha fatto il suo esordio agli Europei di Pallanuoto maschile oggi in quel di Barcellona. C’era bisogno di una prima partita di alto livello, nonostante un avversario sulla carta non impossibile come la Germania, e la squadra di Sandro Campagna non ha deluso le aspettative: nel primo incontro del Girone A la squadra bronzo olimpico in carica vince per 14-1. Davvero tantissime le note liete per la ...

LIVE Europei Pallanuoto - Italia-Germania in DIRETTA : Settebello in vantaggio 6-0 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania: si alza il sipario anche sul torneo maschile agli Europei di pallanuoto, scende in vasca il Settebello. Il primo match non rappresenta un ostacolo insormontabile: di fronte, questa sera alle ore 20.30, a Barcellona, gli azzurri avranno di fronte la Germania. Non sarà il primo incontro stagionale tra le due selezioni. Il 16 febbraio a Palermo infatti nella prima delle tre sfide del ...