Giusy Ferreri batte in classifica Madonna | ' Ma vi prego | basta definire la mia voce

TAKAGI & KETRA CON Giusy FERRERI/ Video - "Amore e capoeira" fa ballare l’Italia (Wind Summer) : Questa sera, giovedì 5 luglio, sul palco del Wind Summer festival 2018 sul palco saliranno anche TAKAGI & KETRA con GIUSY FERRERI e loro "Amore e capoeira".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:07:00 GMT)

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri in Amore e Capoeira - dai vertici della classifica a Piazza del Popolo (video) : Giusy Ferreri in Amore e Capoeira live in Piazza del Popolo a Roma nella prima serata del Wind Summer Festival 2018. Questa sera, giovedì 5 luglio sono saliti anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri sul palco dello show dell'estate. Takagi & Ketra hanno deciso, ancora una volta, di sfidare i tormentoni di questa stagione dando vita ad un featuring con Sean Kingston e Giusy Ferreri. La voce di Giusy Ferreri segna un'impresa già riuscita ...

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri/ Video - “Amore e capoeira” è la hit dell’estate? (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera, giovedì 5 luglio, sul palco del Wind Summer Festival 2018 sul palco saliranno anche Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e loro "Amore e capoeira".(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:46:00 GMT)

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce da Ghali e Capo Plaza a Luca Carboni e Giusy Ferreri : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Lecce. La seconda tappa della tournée itinerante della radio del Sud Italia si terrà domenica 8 luglio in Piazza Libertini a Lecce ed accoglierà sul palco alcuni degli artisti italiani ed internazionali in promozione nel corso del periodo estivo. Sul palco di Radionorba Battiti Live a Lecce saliranno Mario Biondi, Dolcenera, Boomdabash e Loredana Bertè ma anche Luca Carboni, Takagi ...

Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston ai vertici delle classifiche - tra i tormentoni dell’estate 2018 : Amore e Capoeira di Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston si conferma tra i tormentoni di questa estate 2018. Scritto da Al. Merli - F. Abbate - F. Clemente - K. Anderson, la canzone vede i produttori multiplatino Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston conquistare la vetta delle classifiche. Amore e Capoeira è disco d’oro in Italia e il sound estivo del brano l vede al primo posto della classifica Fimi/Gfk di ...

Un’estate carioca nel video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston : Il video ufficiale di Amore e Capoeira con Giusy Ferreri feat. Sean Kingston ci ricorda che è arrivata l'estate. La clip dedicata al nuovo singolo di Takagi e Ketra arriva a qualche settimana dalla rotazione radiofonica, scelta per il 1° giugno. Amore e Capoeira è già approdata su due grandi palchi live, con la prima esibizione ai Wind Music Awards all'Arena di Verona, a pochi giorni dal rilascio del brano per le radio. Giusy Ferreri è stata ...

Giusy Ferreri : «La mia prima estate da mamma» : Dopo l’estate col pancione, la prima estate da mamma. Beatrice, la sua prima figlia, è nata lo scorso settembre e, oggi, per la cantante Giusy Ferreri si profila una stagione calda e assai movimentata. Non solo per Amore e Capoeira. La cantante di X Factor 2, infatti, che ci sta già facendo ballare al ritmo scatenato della nuova hit del duo «tormentoni» Takagi & Ketra, si dividerà nei prossimi mesi tra i concerti del suo Girotondo Live ...

Valmontone Outlet Summer Festival : Noemi - Giusy Ferreri - Alvaro Soler... : " Grazie a un'attenta programmazione di spettacoli e momenti di intrattenimento anche nel corso dell'anno Valmontone Outlet sta sempre più diventando un punto di riferimento per un pubblico ...

Giusy FERRERI/ Video - "Negli uomini guardo l'intelligenza e l'argutezza..." (Radio Italia Live) : Video, GIUSY FERRERI, uno degli ospiti più graditi di Radio Italia Live, cambia genere musicale e si dà alle sonorità brasiliane e alla capoeira. (Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:51:00 GMT)

Chi vincerà Amici 2018? I pronostici dei docenti - da Paola Turci a Giusy Ferreri : Chi vincerà Amici 2018? Per i docenti di canto e di ballo del programma TV di Maria De Filippi, il concorrente con le carte in regola per il trionfo potrebbe essere il cantante Irama, reputato molto maturo anche dalla professoressa Alessandra Celentano, di danza classica. La Celentano apprezza anche i cantanti Carmen ed Einar e a proposito della ballerina Lauren dichiara: " E' eclettica, avrà un bel futuro, sa anche cantare". Veronica ...

TAKAGI & KETRA/ All'Arena con Giusy Ferreri con "Amore e Capoeira" : hit dell'estate! (Wind Music Awards 2018) : TAKAGI & KETRA, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:35:00 GMT)

Wind Music Awards 2018 - diretta | Takagi & Ketra con Giusy Ferreri - Amore e Capoeira : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

Takagi & Ketra/ All'Arena con Giusy Ferreri per ballare a ritmo di "Amore e Capoeira" (Wind Music Awards 2018) : Takagi & Ketra, l'ultimo brano con Giusy Ferreri è un grande successo. Cosa canteranno sul palcoscenico stasera? Fan emozionati e in grande attesa. (Wind Music Awards 2018)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Amore e Capoeira di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston : testo e significato : testo e significato di Amore e Capoeira, il nuovo singolo firmato Takagi & Ketra. Il brano, che vede stavolta la collaborazione di Giusy Ferreri e Sean Kingston, sembra avere tutte le carte in regole per essere uno dei tormentoni dell’estate 2018. Takagi & Ketra tornano in radio con “Amore e Capoeira”: sarà il nuovo tormentone estivo 2018? Tra i tormentoni dell’estate 2018 non poteva di certo mancare quello di ...