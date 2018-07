Campidoglio | Municipio VIII | dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni di euro

X Municipio : Campidoglio - rilocalizzazione ambulanti a Largo della Paranzella : X Municipio : Campidoglio , rilocalizzazione ambulanti a Largo della Paranzella . Spostate 27 postazioni da via Orazio dello Sbirro e via Vasco de Gama. Completate le rilocalizzazioni degli ambulanti nel X Municipio , dove le 27 postazioni di via Orazio dello Sbirro e via Vasco de Gama sono state spostate nel vicino Largo della Paranzella . I piani di rilocalizzazione , approvati dai singoli Municipi in base alle esigenze e criticità del caso, sono ...

Municipio IV : Campidoglio - attivati per case senza acqua - diffidato Inps per mancata manutenzione : Municipio IV: Campidoglio, attivati per case senza acqua, diffidato Inps per mancata manutenzione Il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale si è tempestivamente attivato per provvedere al ripristino della normalità in merito alla situazione che vede alcuni immobili Inps in via Sante Bargellini 23 privi del servizio idrico e la cui manutenzione risulta di competenza dell’Inps stesso. Tali immobili sono utilizzati in fitto passivo da Roma ...