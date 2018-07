Migranti | Meloni | Colle non se ne occupi

Meloni d’azzurro : no ai Migranti : Nonostante il risultato al di sotto delle aspettative alle ultime elezioni politiche, Giorgia Meloni [VIDEO] resta senza dubbio la regina del nazionalismo in salsa italica. La leader di Fratelli d’Italia non perde l’occasione per rilanciare i suoi slogan che, per forza di cose, spesso fanno eco alle uscite targate Matteo Salvini [VIDEO]. L’ultima in ordine di tempo ha fatto particolarmente discutere. Dopo aver sbeffeggiato l’iniziativa delle ...

Migranti - Meloni : “Asse Italia-Germania-Austria? Spero significhi blocco navale e stop partenze dalla Libia” : “Guardo con grande interesse a questo asse Austria-Germania-Italia per fermare le partenze. Spero si traduca in un blocco navale. Spero si usino le navi per trattare con i governi libici per fermare le partenze. Sino a che non fermiamo all’origine i barconi il problema immigrazione non si risolve, come sosteniamo da anni”. Così Giorgia Meloni, deputata di Fratelli d’Italia, alla Camera dei Deputati dopo la conferenza sul ...

Giorgia Meloni e le magliette azzurre/ Video - “Migranti? Stato si occupi degli italiani in povertà” : Giorgia Meloni e le magliette azzurre: Video. “Migranti? Stato si occupi degli italiani in povertà”, dice leader Fratelli d'Italia sui social. Le ultime notizie sull'appello (e attacco)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:48:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Meloni vs Boeri - Fusaro "ecco perchè deportano Migranti" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro QUOTA 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:45:00 GMT)

FICO CONTRO DI MAIO-SALVINI/ Migranti - Meloni attacca “vai dai terremotati” : Lega - “porti restano chiusi” : FICO CONTRO Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Giorgia Meloni contro i Pearl Jam : portiamo i Migranti al loro party in Costa Smeralda : Sta scatenando un putiferio politico e social l’appello in favore dell’accoglienza dei migranti [VIDEO]lanciato dal gruppo rock americano dei Pearl Jam durante il loro ultimo concerto, tenuto il 26 giugno scorso allo stadio Olimpico di Roma. #apriteiporti e #saveisnotacrime sono state le parole d’ordine della band guidata dal cantante Eddie Vedder. In molti hanno apprezzato l’iniziativa ‘umanitaria’, ma altri hanno trovato fuori luogo i tempi e ...

Migranti - CONSIGLIO UE : SCONTRO MACRON CONTE SUI CENTRI/ La Meloni : “Italia sconfitta e raggirata” : MIGRANTI: CONTE, "l'Italia non è più sola", poi però frena. In corso il vertice a Bruxelles sul tema MIGRANTI, Emmanuel MACRON sottolinea: "CENTRI accoglienza non in Francia"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Vertice Ue - accordo sui Migranti. Meloni : “Conte raggirato da Macron e Merkel - meglio se andava Salvini” : “Mi pare che Conte si sia fatto un po’ raggirare, infatti Salvini che è competente sulla materia ha dovuto un po’ smorzare i toni trionfalistici di Conte che invece, un po’ per inesperienza, è tornato convinto di aver ottenuto una grande vittoria”. Lo ha detto Giorgia Meloni intervenuta a margine del Festival del lavoro presso il MiCo a Milano, commentando l’esito del Vertice Ue e l’accordo sui migranti. ...

Pearl Jam - attacchi dopo il messaggio pro Migranti. Meloni : “Portiamoli al loro party esclusivo in Costa Smeralda”. E un ex sindaco ne chiede persino l’arresto : Rita Pavone attacca i Pearl Jam sui migranti e accende un dibattito in cui si infila anche la politica italiana, almeno una parte. Tutto nasce dalla polemica sollevata dalla cantante, dopo il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, durante il quale il gruppo guidato da Eddie Vedder ha infatti cantato il brano “Imagine”, accompagnandolo con un messaggio al governo italiano, tramite gli hashtag #Apriteiporti e #Saveisnotacrime (Salvare ...

Meloni incastra Macron col video sugli sgomberi : "Migranti? Stai zitto" : Giorgia Meloni torna all'attacco di Emmanuel Macron. Mentre il presidente francese è in visita in Vaticano da papa Francesco per parlare, tra le altre cose, di migranti, la leader di FdI su Facebook ricorda al giovane inquilino dell'Eliseo la poca "umanità" con cui la Francia ha trattato in passato gli immigrati sul suo suolo. La polemica Italia-Francia è ormai quasi un classico sul tema immigrazione. Negli ultimi giorni, dopo la chiusura dei ...