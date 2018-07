Mattarella chiama Conte e sblocca la Diciotti Il Viminale esprime stupore

Conte : inizia lo sbarco dalla Diciotti. La chiamata di Mattarella risolve la crisi : «Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti», scrive in una nota il premier Giuseppe Conte. Sono passate da poco le 21, e per tutta la giornata il governo ha parlato per bocca del ministro dell’Interno Matteo Salvini: parla di manette, assicura che non autorizzerà sbarchi, esibisce tutta la muscolatura che lui imma...

Conte : “Sta per iniziare lo sbarco della Diciotti”. La chiamata di Mattarella sblocca la situazione : «Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - scrive in una nota il premier Giuseppe Conte -. Le procedure di identificazione delle persone che erano a bordo, con particolare riguardo a quelle a cui risulterebbero imputabili le condotte che configurano ipotesi di reato, sono state completate. Nei prossimi giorni pr...

Migranti - nave Diciotti a Trapani. Salvini : Non autorizzo lo sbarco. E Mattarella chiama Conte : Teleborsa, - E' ferma nel porto di Trapani la nave Diciotti con a bordo 67 Migranti. La Procura della Repubblica di Trapani ha ricevuto due informative della Squadra Mobile di Trapani e del Servizio ...

Nave Diciotti - due migranti indagati per violenza privata. Mattarella chiama Conte : TRAPANI - Due migranti indagati. E solo per il più lieve dei tre reati ipotizzati nel rapporto presentato alla Procura di Trapani dagli investigatori dello Sco e della squadra Mobile. Nessun arresto. ...

Conte e le frasi su Mattarella : «Attacchi alla memoria di un congiunto». E Delrio urla : «Si chiamava Piersanti» video : Il premier parla delle offese in rete al capo dello Stato e non cita per nome e cognome il fratello ucciso dalla mafia: «Attacchi social, non ricordo esattamente...». Dura la replica dei dem che si alzano in piedi durante l’intervento dell’ex ministro

