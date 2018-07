Chi era Ava-May - la bimba uccisa dall’esplosione del castello gonfiabile sulla spiaggia : La piccola è morta sotto gli occhi della madre sulla spiaggia di Gorleston nella contea inglese del Norfolk. I familiari ora hanno aperto una pagina per raccogliere donazioni utili a costruire una panchina a nome della giovanissima vittima. "Non era una bambina normale, lei illuminava anche le stanze più buie", la ricordano i parenti.Continua a leggere

Joey King si era fatta i buChi alle orecChie con Selena Gomez e c’è un dolcissimo video di quel momento : Sì, le due avevano recitato insieme The post Joey King si era fatta i buchi alle orecchie con Selena Gomez e c’è un dolcissimo video di quel momento appeared first on News Mtv Italia.

Caserta : paziente psiChiatrico uccide ricoverato a pugni : Omicidio in ospedale a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta dove stamattina un paziente psichiatrico ha ucciso un altro degente a mani nude. L'aggressione si è consumata secondo le prime informazioni verso le 7:00 nei locali del servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) dell'ospedale.Il paziente psichiatrico, colto da un improvviso raptus, avrebbe preso a pugni in testa un'altra persona ricoverata con una violenza tale da fracassargli ...

LAC - Trentino Alto Adige/Südtirol * Lettera al Presidente Dorigatti : ' Le Chiediamo di farsi portavoce della correttezza istituzionale ... : Osserviamo soltanto che sarebbe bastato questo a sconsigliare la discussione del ddl se la levatura politica dei proponenti fosse stata appena sufficiente. L'amministrazione provinciale ha sempre ...

Uno bianca - scarcerato l'ex poliziotto OcChipinti : l'ex poliziotto Marino Occhipinti , ex membro della banda della Uno bianca, è stato scarcerato . A confermare la notizia secondo cui il tribunale di Sorveglianza di Venezia ha accolto la richiesta ...

IL PRETE “INDEMONIATO”/ Video - interrompe il funerale e caccia tutti : “fuori il diavolo dalla mia Chiesa!” : Episodio imbarazzante in una parrocchia americana: dopo che una persona aveva urtato facendo cadere il calice per le ostie, il sacerdote ha cacciato tutti fuori della chiesa(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:39:00 GMT)

Russia 2018 - Maradona è sicuro : “ecco Chi vincerà il Mondiale” : Russia 2018 – “Brasile-Messico mi ha divertito. Ho visto una Selecao molto solida che si avvia a vincere il Mondiale”. E’ il commento di Diego Armando Maradona al successo della nazionale verdeoro che passa ai quarti di finale dove affronterà il Belgio dopo il successo per 2-0 contro la ‘Tricolor’. “Mi piace molto Tite come allenatore perché sa mettere bene la squadra in campo -prosegue il campione argentino ospite di ‘De la Mano del ...

Caserta - paziente in cura psiChiatrica uccide a pugni 77enne ricoverato in ospedale : Omicidio nei locali del servizio di Prevenzione, Diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale di Sessa Aurunca, nel Casertano, dove un paziente ha ucciso un uomo ricoverato fracassandogli la testa a colpi di pugni. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della locale Compagnia guidati da Giuseppe Fedele intervenuti sul posto insieme ai militari delle stazioni di Cellole e Baia Domizia, l’uomo, di origini africane, è stato ...

