Inter | Antonello | ' Cancelo? Impossibile trattenerlo Icardi? Nessuna proposta indecente

Inter - l'a.d. Antonello su Icardi : "Non è arrivata nessuna offerta indecente" : ... "C'è un contratto in essere e c'è la disponibilità da parte di entrambe le parti di discutere del rinnovo - prosegue Antonello al programma 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - . Ci ...

Inter - il dg Antonello : 'Vogliamo ridurre il gap con la Juventus' : Non è un discorso di politica dei piccoli passi, ma di passi coretti che si possono sostenere. Per il calcio italiano avere una squadra importante come il Milan che non partecipa alle competizioni ...

Calciomercato Inter - Antonello : “Nainggolan? Servono rinforzi” : “Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L’obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l’Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e anche per la Champions League”. L’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha fatto il punto sul mercato del club nerazzurro, a margine della presentazione del libro di Marco Bellinazzo, ‘La fine del calcio ...

Nainggolan all'Inter/ L'AD Antonello : "Al di là dei singoli - la nostra priorità è rinforzare la squadra" : Nainggolan all'Inter, calciomercato: oggi arriva l'ufficialità dell'affare? Il Ninja della Roma ha sottolineato che vuole solo i nerazzurri per tornare a giocare con Luciano Spalletti.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 22:20:00 GMT)

Calciomercato Inter - Antonello : 'Icardi? Parleremo presto del rinnovo' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Calciomercato Inter - Antonello : 'Nainggolan? Servono rinforzi' : MILANO - 'Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l' Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni' . Così l'amministratore ...

Inter - Antonello : 'Icardi? Siamo sereni - è il nostro capitano. Discuteremo un rinnovo' : Stagione conclusa in bellezza, per l'Inter, che ha centrato la qualificazione in Champions League all'ultima giornata di campionato. Tanta, dunque, la soddisfazione della dirigenza nerazzurra. "...

Inter - l'Ad Antonello : 'Nainggolan? L'obiettivo è rinforzare la squadra. Con Icardi parleremo di rinnovo' : 'Non vorrei parlare di un singolo giocatore sul mercato, come Nainggolan. L'obiettivo sul mercato è di rinforzare la squadra, siamo l'Inter e dobbiamo avere una squadra competitiva per il campionato e ...

Serie A Inter - Antonello : «Juventus - modello di riferimento» : MILANO - "Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l'Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni" . Così l'amministratore ...

L'ad Antonello : 'Tifosi tranquilli : Icardi resta all'Inter' : MILANO - 'Icardi-Juve? Ai tifosi dico di stare sereni. I nostri piani sono altri: vogliamo trattenerlo'. Molto dipenderà dal summit, finalmente in programma la prossima settimana, tra la moglie e ...

Inter - l’ad Antonello svela il futuro di Mauro Icardi : “la società punta fortemente sul proprio capitano” : L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato del futuro di Icardi, sottolineando come il club farà di tutto per trattenerlo L’Inter ha tutte le intenzioni di trattenere Mauro Icardi, a sottolinearlo è l’amministratore delegato Antonello a margine dell’evento ‘ReportCalcio 2018’ andato in scena oggi in FIGC. Icardi – LaPresse/Spada Il dirigente nerazzurro ha parlato dell’importanza che ...

Calciomercato Inter - Antonello : “Icardi? Faremo ciò che è corretto” : “Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo”. Così l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, ha risposto a una domanda sugli sforzi della società per trattenere l’attaccante argentino che, secondo voci di mercato, sarebbe nel mirino della Juventus. “Si è appena concluso un ...

Inter - il dg Antonello : 'Per Icardi faremo tutto quanto è corretto' : 'faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo'. Così l'ad ...

Inter - Antonello su Icardi e la Juve : "Stiamo sereni - abbiamo nostri piani" : "Faremo tutto quello che è corretto fare per trattenere il capitano. E' una pedina del nostro club". L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello mette i puntini sulle i. I nerazzurri a ...