Silvio Berlusconi dopo le amministrative | ' Clamorosa crisi Pd Salvini non è

Silvio Berlusconi rivendica un pezzo di vittoria : "Il risultato delle elezioni amministrative, sia al primo turno che al ballottaggio di ieri, che chiude una lunga stagione elettorale cominciata il 4 marzo, conferma il successo del centrodestra già emerso nelle altre consultazioni del 2018. Quello che vince è un centrodestra plurale, nel quale nessuna forza politica è autosufficiente". Lo dice Silvio Berlusconi commentando i risultati delle elezioni amministrative, e ...

Ballottaggi delle Comunali - Silvio Berlusconi non può ridere : Claudio Scajola sindaco a Imperia - la vendetta : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo, il modello Imperia dev'essere un esempio per il Paese', ha esultato il nuovo sindaco assestando un colpo non da poco anche allo stesso Toti, che fin'ora ...

Forza Italia e il fuggi fuggi verso la Lega - Giovanni Toti avverte Silvio Berlusconi : 'Così stiamo morendo' : 'Così Forza Italia rischia l'estinzione'. È Giovanni Toti a lanciare l'allarme verso Silvio Berlusconi , nel giorno dei ballottaggi alle Comunali e al termine di una settimana in cui molto si è detto ...

Silvio Berlusconi salva Forza Italia/ 100 milioni di euro per ripianare il debito - poi riorganizza il partito : Silvio Berlusconi salva Forza Italia: 100 milioni di euro per ripianare il debito, poi riorganizza il partito dall'interno. Le mosse del Cavaliere per rilanciare il progetto nato nel 1994(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Silvio Berlusconi scaricato dall'Esercito di Silvio di Simone Furlan : va con Giorgia Meloni : Forza Italia perde truppe, ma nel vero senso del termine. L'organizzazione che fa capo a Simone Furlan , 'l'esercito di Silvio', saluta e se ne va. Ammutinamento. L'ultrà padovano era già da un po' di ...

Silvio Berlusconi - il piano perfetto : l'ultima avventura - ecco dove si candida : Il grande ritorno in politica, ma non da parlamentare semplice. Silvio Berlusconi , pienamente riabilitato, starebbe pensando alla candidatura da capolista alle Europee del 2019 . Secondo il Fatto quotidiano , il Cav ...

Rai - il piano di Leg e M5s : Forza Italia e Pd fuori dal Cda - un siluro contro Silvio Berlusconi : Se Silvio Berlusconi vuole la guida della Commissione di Vigilanza Rai allora deve rinunciare a esprimere un membro del Cda di Viale Mazzini . Un aut aut che viene direttamente dall'alleato leghista ...

Roberto D'Alimonte : 'Matteo Salvini imbattibile sui migranti - ma il suo maestro è Silvio Berlusconi' : Non c'è, oggi, in Italia, comunicatore politico più efficace di Matteo Salvini . A dirlo è il politologo Roverto D'Alimonte in una lunga intervista al quotidiano Italia Oggi : 'Il tema dell' ...

Silvio Berlusconi : 'Vogliono portarmi via tutte le televisioni' : Anche dopo i risultati dei ballottaggi delle amministrative di domenica, la campagna politica mediatica, comunque, non comincerà prima dell'autunno quando con i nuovi palinsesti Rete4 dovrebbe essere ...

Silvio Berlusconi - i big di Forza Italia rivelano il piano : 'Esodo verso la Lega' : 'Se Silvio Berlusconi non dà un segnale in tempi rapidi, il partito sparisce. Di Forza Italia non resterà che un pugno di pretoriani, a decine sono pronti a fuggire tra le braccia di Matteo Salvini ', ...

Silvio Berlusconi : il patto Di Maio-Salvini si romperà : Silvio Berlusconi: il patto Di Maio-Salvini si romperà Il governo giallo-verde ha le ore contate. Silvio Berlusconi ne è convinto:… L'articolo Silvio Berlusconi: il patto Di Maio-Salvini si romperà proviene da Essere-Informati.it.

Silvio Berlusconi - la profezia nera sul governo : il patto Di Maio-Salvini si romperà : Il governo giallo-verde ha le ore contate. Silvio Berlusconi ne è convinto: la liason tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio prima o poi esploderà perché di fatto sono incompatibili. Il Cav si è lamentato ...

Matteo Salvini - incontro riservato con Silvio Berlusconi ad Arcore : di cosa hanno parlato : Breve e cordiale incontro oggi pomeriggio ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per discutere della politica economica, del Def, delle misure su occupazione e lavoro e dei prossimi ballottaggi di domenica che vedono il centrodestra unito per vincere le sfide nelle città. Lo rendono noto fonti di ...

Francesco e Raniero : la vicinanza alla famiglia dalla città di Palermo e da Silvio Berlusconi : La cronaca ci racconta di episodi di violenza, di bullismo, di sopraffazioni messe in atto da giovanissimi, nelle scuole, nei confronti di insegnanti o di coetanei più deboli. Esiste anche questo, ...