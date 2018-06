eurogamer

: Bethesda avrebbe intentato causa a Warner Bros. per il codice del gioco mobile di Westworld - Eurogamer_it : Bethesda avrebbe intentato causa a Warner Bros. per il codice del gioco mobile di Westworld -

(Di venerdì 22 giugno 2018). ha lanciato solo da qualche giorno ildi Westworld, la serie TV di HBO al centro di un successo planetario la cui seconda stagione è attualmente trasmessa in queste settimane.Come riportano i nostri colleghi di Eurogamer.net, un report afferma che. affermando che ilcontenga ildi Fallout Shelter, altro titoloche almeno nell'aspetto e nelle meccaniche è estremamente simile al neo pubblicato Westworld.Al centro del contenzioso ci sarebbe il lavoro di Behaviour, società a cui nel 2014commissionò Fallout Shelter e che ora lavora appunto a Westworld, per conto di. Come mai peròafferma che ilsia lo stesso? Solo perché i due videogiochi sono così simili? Il report afferma che gli stessi bug inclusi in una versione preliminare di Fallout Shelter si sarebbero ...