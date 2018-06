Tre miliardi in un anno e mezzo | il costo di illegalità e corruzione 

Paperoni - patrimonio olTre 70 mila miliardi. In Italia salgono a 274 mila : Teleborsa, - Nel 2017, la ricchezza accumulata dai milionari mondiali cresce per il sesto anno consecutivo, toccando per la prima volta quota 70 mila miliardi. Dunque i Paperoni sono sempre più ricchi.

Paperoni - patrimonio olTre 70 mila miliardi. In Italia salgono a 274 mila : Nel 2017, la ricchezza accumulata dai milionari mondiali cresce per il sesto anno consecutivo, toccando per la prima volta quota 70 mila miliardi. Dunque i Paperoni sono sempre più ricchi. E la ...

Usa-Cina - Trump minaccia nuovi dazi per 400 miliardi/ Borse Ue in perdita ‘seguono’ ko di Wall STreet : Trump minaccia nuovi dazi contro la Cina, nel mirino, 400 miliardi di prodotti, i cinesi: “Un ricatto”. Nuova azione del presidente degli Stati Uniti nei confronti delle importazioni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:25:00 GMT)

Sponsor e dei diritti tv di Russia 2018 : ricavi olTre i 6 miliardi per la FIFA : KPMG Football Benchmark ha analizzato i ricavi della FIFA per i Mondiali di Russia 2018, in particolare quelli derivanti da Sponsor e diritti televisivi. L'articolo Sponsor e dei diritti tv di Russia 2018: ricavi oltre i 6 miliardi per la FIFA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dazio chiama dazio. Trump pronto a colpire la Cina per altri 200 miliardi. Tremano le Borse : L'annuncio di un nuovo capitolo di guerra commerciale fatto nella notte da Donald Trump, che ha richiesto al Rappresentante sul Commercio Usa di studiare altri dazi aggiuntivi sul made in China per 200 miliardi di dollari, affonda le Borse cinesi, sommandosi al pacchetto da 50 miliardi definito venerdì da entrambe le parti: l'indice Composite di Shanghai segna un tonfo del 3,99%, a 2907.82 punti, scivolando ai minimi degli ultimi due ...

Riforma pensioni : Quota 100 - la misura poTrebbe costare circa 20 miliardi : Si è tenuto nei giorni scorsi il primo Consiglio dei Ministri del Governo Conte presieduto dal neo ministro dell'Interno Matteo Salvini; [VIDEO] un incontro lampo durato poco meno di un'ora ma che è servito a chiarire le idee su alcuni temi in materia previdenziale da affrontare e soprattutto sulle misure da adottare per garantire una maggiore flessibilita' in uscita. Quota 100 e opzione donna potrebbero slittare? Come ormai tanti sanno, ...

Debito pubblico - sale olTre 2.300 miliardi. Italia verso l'autarchia finanziaria. Gravissimi reali rischi : Le ragioni di questo ennesimo surplus ovvero del bisogno sempre maggiore di soldi pubblici? Le necessità delle amministrazioni pubbliche sempre incessanti..

Cgia MesTre : tra scudi e sanatorie lo Stato ha incassato negli ultimi 45 anni 131 - 8 miliardi : Considerando i gettiti delle singole misure, l'operazione piùvantaggiosa per le casse dell'erario è stata la sanatoriafiscale del 2003, che ha permesso al fisco di riscuotere 34,1miliardi. Ma gli esperti avvertono: "Queste misure servono soltanto se accompagnate da una vera riforma fiscale"

Russia 2018 - un mondiale da zar : vale olTre 4 miliardi : Secondo diverse stime, i Mondiali 2018 muoveranno in un mese tra i 4,2 e i 4,5 miliardi di euro, facendoli i più ricchi di sempre. Stando al presidente del comitato organizzatore, Alexei Sorokin, dal ...

Dazi - Trump approva sTretta sul made in China da 50 miliardi di dollari : Donald Trump ha approvato Dazi su una lunga lista di prodotti made in China per un valore di circa 50 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal, spiegando però come non sia ancora chiaro ...

Dazi - Trump approva sTretta su Cina da 50 miliardi di dollari - : stretta del presidente americano sul "made in China". Secondo il Wall Street journal, la decisione vuole punire Pechino che è accusata di rubare tecnologie alle aziende Usa e di violare i diritti ...

Tutti gli stadi dei Mondiali in Russia : investiti olTre 5 miliardi : stadi Mondiali Russia 2018 – Il 14 giugno al Luzhniki stadium di Mosca si svolgerà la partita inaugurale della Fifa World Cup 2018 che vedrà confrontarsi i padroni di casa e l’Arabia Saudita. Gli stadi chiamati ad ospitare le gare della competizione saranno dodici, situati in undici città diverse con ben tre fusi orari che […] L'articolo Tutti gli stadi dei Mondiali in Russia: investiti oltre 5 miliardi è stato realizzato da Calcio e ...

L’Antartide ha perso Tremila miliardi di tonnellate di ghiaccio in 25 anni : E il ritmo dello scioglimento continua ad accelerare contribuendo all'aumento del livello dei mari, dice lo studio più autorevole e completo svolto finora The post L’Antartide ha perso tremila miliardi di tonnellate di ghiaccio in 25 anni appeared first on Il Post.

Migranti - allarme Onu : "Ogni anno i trafficanti guadagnano olTre 7 miliardi di dollari" : C'è un'unica certezza: le vittime sono sempre i più deboli, coloro che sono pronti a tutto per la speranza di una vita migliore. Almeno 2,5 milioni di Migranti in tutto il mondo...