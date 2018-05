Castellammare - 12enne violentata e minacciata | caccia a un altro del branco

Castellammare : 12ENNE STUPRATA DA BRANCO/ Il Legale fa chiarezza : “Non è incinta” : CASTELLAMMARE : 12ENNE STUPRATA dal BRANCO , non è incinta. A specificarlo è il Legale della famiglia, smentendo quindi la notizia circolata a macchia d'olio nella giornata di ieri(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:39:00 GMT)

Castellammare - 12enne violentata da un branco di quattro minorenni. Denunciati : Aveva accettato un passaggio in scooter da un ragazzino per andare a una festa. Ma era tutta una trappola. Una 12enne residente a Gragnano, nel napoletano, è stata portata in un luogo sconosciuto dove ad aspettarla c’erano altri tre minorenni (tutti di età compresa fra i 14 e i 16 anni). Che l’hanno violentata più volte e hanno ripreso gli abusi sessuali con uno smartphone. I quattro sospettati sono stati poi individuati dai ...