Pallanuoto | trentaduesimo scudetto per la Pro Recco! AN Brescia battuta 8-5

oasport

: #Pallanuoto La Pro Recco non sbaglia un colpo! Arriva il 32mo scudetto - OA_Sport : #Pallanuoto La Pro Recco non sbaglia un colpo! Arriva il 32mo scudetto -

(Di domenica 27 maggio 2018), tredicesimo consecutivo: la Pro Recco non si ferma più e continua a dominare il campionato dimaschile di A1. Nelle Final Six di Siracusa non c’è stata storia nell’ultimo atto contro i rivali eterni dell’AN: 8-5 il risultato conclusivo, con una performance come al solito autoritaria da parte di Tempesti e compagni. Pratica chiusa già a metà gara: doppio parziale che vale il 4-1 a 16′ dal termine, praticamente impossibile rimontare contro una difesa solida come quella recchelina. Da sottolineare nuovamente però il coraggio e l’impegno messo in acqua dalla banda di Sandro Bovo: contro un avversario di questo livello resta difficile provare a vincere (settima finale di fila persa). Migliore in acqua Valerio Rizzo: l’attaccanteno mette a segno una tripletta, che tiene a galla (almeno per quanto riguarda ...