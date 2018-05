Vivo Z1 ufficiale in Cina con Snapdragon 660 | display da 6 | 26 pollici ed il notch

Vivo X21 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Vivo X21 Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche Vivo X21 ufficiale in due varianti con sensore impronte sotto display (e non). Poche ore fa Vivo ha annunciato X21, nuovo smartphone Android presentato in 2 diverse varianti, una con sensore per le impronte digitali posizionato al di sotto del display Super AMOLED con notch e l’altra – più “tradizionale” – […]