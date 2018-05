Governo | Conte incontra governatore Bankitalia Visco E su Facebook | “Tutela risparmi

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 maggio 2018) Il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe, è appena entrato nella sede di via Nazionale della Banca d’Italia perre ilIgnazioè arrivato in taxi seguito dalla scorta. Poco prima aveva scritto super parlare dell’incontro avuto ieri sera con iatori: “Ieri sera, a seguito delle consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche in parlamento, hoto una delegazione diatori che hanno sofferto per i default di alcune banche. Queste persone, come tante altre, devono essere ascoltate dalle istituzioni. Sono persone che chiedono giustizia e che il loroo venga tutelato come previsto dalla Costituzione. A loro ho detto che la tutela dei loro, spesso frutto di sacrifici e una vita di lavoro, sarà uno degli impegni principali deldel cambiamento. Chi ha subito truffe o ...