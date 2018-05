Aste : Bolaffi mette in scena auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo (2) : (AdnKronos) – “Dato l’importantissimo valore storico-culturale delle stesse, sono sicuro che a questo punto il ministero concluderà il procedimento ed eserciterà pure il diritto di prelazione, visto che questo ingente patrimonio economico non poteva proprio mancare nei musei italiani”¦ sicuramente era indispensabile bloccare, tra le altre, un’auto carrozzata svizzera, la Gangloff, e una immatricolata in Inghilterra, ...

Aste : Bolaffi mette in scena auto e non solo - 575 mila euro per Alfa Romeo : milano, 24 mag. (AdnKronos) – Alla Pista di Arese davanti a oltre trecento spettatori, è andata in scena la prima asta di ‘auto e moto classiche’ firmata Aste Bolaffi. Protagoniste auto uniche o rare ma anche modelli più abbordabili: lo stesso applauso ha accomunato la vendita della minuscola Isetta, aggiudicata a 38 mila euro, e quella dell’Alfa Romeo 8C Pandion 2010. La concept car disegnata per celebrare i 100 anni di ...

Aste Bolaffi - una concept Alfa Romeo top lot nell'asta di Arese : Milano, 24 mag. , askanews, Alla Pista di Arese davanti a oltre trecento spettatori, è andata in scena la prima asta di 'Auto e moto classiche' firmata Aste Bolaffi: un evento dedicato ai motori a cui ...

Aste Bolaffi - tutte le auto classiche e moto in vendita : Vi parliamo spesso di Aste che hanno ad oggetto vetture dal valore inestimabile e che si svolgono in luoghi piuttosto esotici. Nella giornata di domani (mercoledì 23 maggio), sarà La Pista di Arese ad ospitare la prima vendita all’incanto di auto e moto classiche organizzata da Aste Bolaffi – parte di quel Gruppo Bolaffi che, dal 1890, si occupa a vario titolo di “cose che scrivono la storia”, come francobolli, monete, libri ...