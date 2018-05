Registrare Schermo Android | 5 Migliori App

Registrare Schermo PC con VLC : Filmare quello che accade sullo schermo del proprio PC può tornare utile per svariati motivi, che siano essi ludici o professionali. Molti utenti decidono di ovviare a questo problema utilizzando dei programmi dedicati, senza sapere che la soluzione si nasconde proprio davanti ai loro occhi: il player multimediale VLC. In questa guida verrà analizzata passo dopo passo la fase di impostazione che permetterà di produrre delle clip video contenenti ...

Samsung Galaxy S9 Registrare video schermo : Oltre allo screenshot telefono Android Samsung Galaxy S9 si può fare un video del display Samsung S9 Uno screenshot avanzato per creare un video di quello che accade sullo schermo telefono Android Samsung .

Come Registrare i video dello schermo di iPhone e iPad : Partite ai videogame preferiti da condividere con gli amici, mosse speciali con cui diventare la star dei gruppi Facebook, procedure e guide da mostrare a clienti, o semplici clip da montare tra loro per realizzare vere e proprie opere d’arte. Oggi ti mostriamo una delle più sfiziose funzioni arrivate con iOS 11: registrare video dello schermo di iPhone e iPad. Se c’è un aspetto che iOS 11 ha migliorato in modo netto, è l’apertura a ...